1年以上の沈黙を破ってライブ活動の封印を解くBABYMETAL

メタルダンスユニット・BABYMETALが、2021年10月のライブ活動を封印宣言以来初となるリアル公演『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』を1月28・29日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催する。この公演の模様が、2月23日に全国各地の映画館でディレイ・ビューイングされることが決定した。

1年以上にわたる沈黙を破って封印を解く今回のライブのティザームービーでは、『この地球で10年間切り開いた世界から“LIVING LEGEND”となって旅立ったBABYMETALが、バーチャルワールド「METALVERSE(メタルバース)」を通じて、我々の知らなかったもうひとつのBABYMETALを復元させる計画「THE OTHER ONE」が最終段階を迎え、プロジェクトの完遂に向けてもうすぐ地球に戻ってくる』と告げられている。

ディレイ・ビューイングの「THE OTHER ONE」 チケット先行(抽選)は、きょう16日正午スタート。プレリザーブ(抽選)は1月23日正午~29日、一般発売(先着)は2月18日午後6時~22日正午まで。

3月24日には、BABYMETAL初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』の全世界同時リリースも決定している。

