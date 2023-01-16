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故アントニオ猪木さんに従四位　昨年１０月に死去

2023年1月16日 12時07分 (1月16日 12時26分更新)
　昨年１０月１日に７９歳で死去した元プロレスラーで、参院議員も務めたアントニオ猪木（本名猪木寛至）さんが従四位と旭日中綬章を贈られたと１６日、猪木さんのマネジメント会社が発表した。国や公共に対する功績を評価された。授与日は亡くなった日にさかのぼる。今月２３日に遺族に伝達される予定。

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