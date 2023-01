韓国6人組ガールズグループのIVEが、23日発売のファッション誌『ViVi』3月号通常版(講談社)の表紙を初めて飾る。前回の登場から1年足らずで華々しくカムバックを果たし、短期間にグッと大人っぽく成長した姿を披露する。

これまでにリリースした「ELEVEN」「LOVE DIVE」「After LIKE」の3作全てのミュージックビデオ(MV)が1.6億回以上再生(1月12日現在)を誇り、韓国内外を席巻。昨年10月には「ELEVEN -Japanese ver.-」で日本デビューし、大みそかの『第73回紅白歌合戦』に初出場した。

昨年11月のアジア最大級の音楽アワード『2022 MAMA AWARDS』では、激戦区「Best New Female Artist(女性新人賞)」に加え、4大タイトルの1つ「Song of the Year(今年の歌賞)」を受賞した。

今回はその圧倒的なスター性と、MVや新しいビジュアルが公開されるたびに話題になるファッションアイコンとしての側面に注目し、「Our Icon, Our Stars, IVE」をテーマに撮影。6人の今の輝きをぎゅっと閉じ込め、13ページのカバーストーリーが完成した。

衣装は、通常版表紙で着用しているクールな“WHITE&BLACK”のルックと、キラキラのアクセサリーがかわいい“PINK”の豪華2パターンで、どちらも抜群のセンスとスタイルで着こなした。『ViVi』公式SNSでの事前施策「#IVEWEEK」ですでに「かわいすぎる!」と話題となっているビジュアルが、ソロ、3人組、集合のパターンでたっぷり掲載される。

インタビューは、自身についてあらためて語ってもらった自己紹介コーナーや、メンバー同士の親密な空気感がいとおしいグループ対談、「最近の宿舎の様子」「最近の鬼リピソング」「好きな絵文字」などの細かいTMI(Too Much Information)、メンバーそれぞれとの秘密の関係性など、盛りだくさん。また通常版限定で、A4サイズの「Kira Kiraステッカー」が特別とじこみ付録としてつく。

メンバーは、来日中の多忙なスケジュールの合間を縫っての撮影にもかかわらず、決して疲れた姿を見せず、アクセサリーに目を輝かせ、互いの衣装を「かわいい~」とほめあったり、日本の知育菓子にも興味津々で楽しんだり、不意にBGMでIVEの楽曲が流れるとノリノリでダンスも飛び出した。韓国語を話せない日本人スタッフにも優しく日本語でコミュニケーションをとり、時には唯一の日本人メンバーのレイが、フォトグラファーの指示を他メンバーに韓国語で伝える場面もあった。

仲の良さが感じられる和気あいあいとした現場で、メンバー一人ひとりにインスタントカメラを渡してオフショットを撮り合ってもらい、素の表情が楽しめるオフショットページも見どころとなる。

関連キーワード 音楽