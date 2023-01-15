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“日本最強”かけたMCバトル『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』1回戦のカード発表　最後の出場者はふぁんく

2023年1月15日 22時22分 (1月15日 23時05分更新)
『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見の模様 （C）ORICON NewS inc.

『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見の模様 （C）ORICON NewS inc.

　22日に東京・豊洲PITで開催されるMCバトルイベント『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見が15日、都内で行われた。
【画像】惜しくも敗れる…『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見に出席した梵頭
　『KING OF KINGS』は2015年から始まった、その年の日本最強MC を決めるMCバトルイベント。予選大会を勝ち抜いた6人、真ADRENALINE、U-22 MCBATTLEなど協力大会を勝ち抜いた8人、9SARI選抜1人を合わせた15人、そしてこの日、最後の9SARI選抜の座を勝ち取ったふぁんくを加えた総勢16人が優勝賞金300万円と日本最強の称号を巡って争う。
　歴代王者には崇勲、GADORO、RAWAXXX、呂布カルマらが名を連ね、今回の審査員にはZeebra、漢 a.k.a. GAMI、ERONEのほか、前回大会の王者FORKも参加する。
　この日は、1回戦の対戦カードを発表。「S-kaine vs 阿修羅」「MOL53 vs T-TANGG」「紅蓮 vs REDWING」「SILENT KILLA JOINT vs ふぁんく」「晋平太 vs K-rush」「REIDAM vs Fuma no KTR」「裂固 vs ORYO」「CIMA vs MAKA」の組み合わせごとに会見を行い、それぞれが大会への意気込みや賞金の使い道などを語った。
　『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」で生配信される。チケットは13日午後6時から販売スタート。ABEMAコイン4570コイン（5484円相当）でチケットを購入し、視聴できる。購入者の見逃し配信は29日午後11時59分まで。「ABEMAプレミアム」会員限定で、販売額の30％割引となる3190コイン（3828円相当）でチケットを購入することも可能。
■ファイナリスト
CIMA：KING OF KINGS vs 真ADRENALINE #3優勝
REDWING：第17回高校生RAP選手権優勝
晋平太：KING OF KINGS vs 真 ADRENALINE #4優勝
裂固：口喧嘩祭SPECIAL優勝
Fuma no KTR：U-22 MC BATTLE 2022優勝
REIDAM：KOK2022西日本大会優勝 福岡代表
紅蓮：KOK2022西日本大会準優勝 広島代表
ORYO：KOK2022西日本大会3位 和歌山代表
K-rush：KOK2022東日本大会優勝 埼玉代表
MAKA：KOK202東日本大会準優勝 栃木代表
阿修羅：KOK2022東日本大会3位 新潟代表
MOL53：SPOTLIGHT 2022優勝
T-TANGG：ENTA DASTAGE 2022優勝
S-kaine：小倉MCBATTLE 2022優勝
SILENT KILLA JOINT：9SARI選抜
ふぁんく:9SARI選抜
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