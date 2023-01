『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見の模様 (C)ORICON NewS inc.

22日に東京・豊洲PITで開催されるMCバトルイベント『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』の対戦発表記者会見が15日、都内で行われた。

『KING OF KINGS』は2015年から始まった、その年の日本最強MC を決めるMCバトルイベント。予選大会を勝ち抜いた6人、真ADRENALINE、U-22 MCBATTLEなど協力大会を勝ち抜いた8人、9SARI選抜1人を合わせた15人、そしてこの日、最後の9SARI選抜の座を勝ち取ったふぁんくを加えた総勢16人が優勝賞金300万円と日本最強の称号を巡って争う。

歴代王者には崇勲、GADORO、RAWAXXX、呂布カルマらが名を連ね、今回の審査員にはZeebra、漢 a.k.a. GAMI、ERONEのほか、前回大会の王者FORKも参加する。

この日は、1回戦の対戦カードを発表。「S-kaine vs 阿修羅」「MOL53 vs T-TANGG」「紅蓮 vs REDWING」「SILENT KILLA JOINT vs ふぁんく」「晋平太 vs K-rush」「REIDAM vs Fuma no KTR」「裂固 vs ORYO」「CIMA vs MAKA」の組み合わせごとに会見を行い、それぞれが大会への意気込みや賞金の使い道などを語った。

『KOK 2022 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL』は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」で生配信される。チケットは13日午後6時から販売スタート。ABEMAコイン4570コイン(5484円相当)でチケットを購入し、視聴できる。購入者の見逃し配信は29日午後11時59分まで。「ABEMAプレミアム」会員限定で、販売額の30%割引となる3190コイン(3828円相当)でチケットを購入することも可能。

■ファイナリスト

CIMA:KING OF KINGS vs 真ADRENALINE #3優勝

REDWING:第17回高校生RAP選手権優勝

晋平太:KING OF KINGS vs 真 ADRENALINE #4優勝

裂固:口喧嘩祭SPECIAL優勝

Fuma no KTR:U-22 MC BATTLE 2022優勝

REIDAM:KOK2022西日本大会優勝 福岡代表

紅蓮:KOK2022西日本大会準優勝 広島代表

ORYO:KOK2022西日本大会3位 和歌山代表

K-rush:KOK2022東日本大会優勝 埼玉代表

MAKA:KOK202東日本大会準優勝 栃木代表

阿修羅:KOK2022東日本大会3位 新潟代表

MOL53:SPOTLIGHT 2022優勝

T-TANGG:ENTA DASTAGE 2022優勝

S-kaine:小倉MCBATTLE 2022優勝

SILENT KILLA JOINT:9SARI選抜

ふぁんく:9SARI選抜

関連キーワード 音楽