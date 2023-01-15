三方五湖の一つ、福井県美浜町の日向湖と若狭湾につながる運河で、江戸時代初期から続くとされる伝統行事「日向の水中綱引き」が３年ぶりに営まれた。橋の欄干から運河に飛び込んだ男衆が、太さ２０センチのわら製の綱に取りつき、１０分ほどで必死に引きちぎった。