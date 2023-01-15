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「空揚げ→唐揚げ」 新聞用語のバイブル『記者ハンドブック』改訂の背景とは 共同通信校閲部に聞く
「着陸体勢」から「着陸態勢」に、「揚げ句」から「挙げ句」に―。
昨春、中日新聞が記事...
1月15日
ピアニスト田所光之マルセルさん 演奏とインタビュー
愛知県出身で１８歳からパリで学び、２０２２年ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで審査員長特...
1月13日
〈ゼロからのナゴヤアイドル学〉ボイメンエリア研究生インタビュー
「BOYS AND MEN」（ボイメン）の弟分、「ボイメンエリア研究生」が共同生活を送る「夢見荘...
少数部員の希望の灯火に 21世紀枠最終候補の木本高野球部、三重県熊野市
選手１３人と女子マネジャー２人の限られた人数で、昨秋の県大会を４強まで勝ち進んだ熊野市の木本...
＜跳ねる２０２３＞ （５）パイロット、斎藤涼華さん
新型コロナは収束に至らないものの、世の中がかつての日常を取り戻す方向にかじを切ってから最初の...
1月12日
ウィーンを魅了したカウンターテナー 藤木大地さんインタビュー
２０１７年にウィーン国立歌劇場デビューを果たし、活躍するカウンターテナーの藤木大地さん。１月２９...
1月11日