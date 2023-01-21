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まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜スケルトン卵＞ １月２１日
まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「スケルトン卵」です。
トント...
1月21日
Let’s とらい English! | World Wonders - Japan 1月7日
今回のテーマは "Mt. Fuji"「富士山」です。
World Wonders で...
1月7日
まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜いり大豆入りハンバーグ＞ １２月３１日
まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「いり大豆入りハンバーグ」です。
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12月31日
Let’s とらい English! ＜使える英語＞ 12月17日
今回のテーマは"by ~(transportation)"「～（交通手段）で」
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12月17日
まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜サッカー インサイドキックのコツ＞ １２月１７日
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Let’s とらい English! | World Wonders - The United Kingdom 12月3日
今回のテーマは "British Christmas"「イギリスのクリスマス」です。
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12月3日