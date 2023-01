2月22日に12枚目のシングル「Life goes on / We are young」をリリースするKing & Prince

人気グループ・King & Princeが、2月22日に発売する12枚目のシングルタイトルが「Life goes on / We are young」に決定した。商品内容も一部公開され、きょう13日午後8時から予約もスタートした。

同グループ4ヶ月連続リリース第2弾となる今回のシングルは、前作に続くダブルAサイドシングル。「We are young」は岸優太主演の日本テレビ・シンドラ『すきすきワンワン!』の主題歌となっており、「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲となっている。

「Life goes on」は、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲だ。そして、初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録される。

なお、4ヶ月連続リリース第1弾として、昨年4月より全国4都市を巡った初のドーム公演『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』のBlu-ray&DVDが来週18日にリリースとなる。

第3弾は、22年夏より全国7都市33公演を実施したコンサートツアーを収録した6枚目となるBlu-ray & DVD『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』が3月22日に発売され、(詳細後日発表)4月19日には自身初となるベストアルバムが発売される予定だ。以降の詳細は、特設サイトにて後日発表される。

■King & Prince

12thシングル「Life goes on / We are young」詳細

■初回限定盤A

【CD収録内容】

M1:「Life goes on」

M2:「We are young」

M3:新曲A(タイトル未定)

【DVD収録内容】

収録内容後日発表

■初回限定盤B

【CD収録内容】

M1:「We are young」

M2:「Life goes on」

M3:新曲B(タイトル未定)

【DVD収録内容】

収録内容後日発表

■通常盤(初回プレス)

【CD収録内容】

M1:「Life goes on」

M2:「We are young」

M3:新曲C(タイトル未定)

M4:新曲D(タイトル未定)

※封入特典/ソロアナザージャケット5種セット(初回プレス)

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD収録内容】

M1:「Life goes on」

M2:「We are young」

M3:新曲E(タイトル未定)

【DVD収録内容】

収録内容後日発表

※Dear Tiara盤のみ「ファンクラブ会員様」のみ購入可能な限定商品となります。

「Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)」

予約受付期間:2023年1月13日(金) 20:00~2月7日(火) 23:59まで

■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年2月21日(火) 昼12:00~3月7日(火)18:00まで

■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6サイズ)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4サイズ)

・通常盤(初回プレス):スマホハンドストラップ

・Dear Tiara盤:フォトブックレット(24P/CDジャケットサイズ)

※特典は先着、数量限定

