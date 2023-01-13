King ＆ Prince、2・22発売の新シングル「Life goes on / We are young」詳細発表
2023年1月13日 20時00分 (1月13日 21時05分更新)
人気グループ・King ＆ Princeが、2月22日に発売する12枚目のシングルタイトルが「Life goes on / We are young」に決定した。商品内容も一部公開され、きょう13日午後8時から予約もスタートした。
同グループ4ヶ月連続リリース第2弾となる今回のシングルは、前作に続くダブルAサイドシングル。「We are young」は岸優太主演の日本テレビ・シンドラ『すきすきワンワン！』の主題歌となっており、「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲となっている。
「Life goes on」は、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲だ。そして、初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録される。
なお、4ヶ月連続リリース第1弾として、昨年4月より全国4都市を巡った初のドーム公演『King ＆ Prince First DOME TOUR 2022 ～Mr.～』のBlu-ray＆DVDが来週18日にリリースとなる。
第3弾は、22年夏より全国7都市33公演を実施したコンサートツアーを収録した6枚目となるBlu-ray ＆ DVD『King & Prince ARENA TOUR 2022 ～Made in～』が3月22日に発売され、（詳細後日発表）4月19日には自身初となるベストアルバムが発売される予定だ。以降の詳細は、特設サイトにて後日発表される。
■King ＆ Prince
12thシングル「Life goes on / We are young」詳細
12thシングル「Life goes on / We are young」詳細
■初回限定盤A
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲A（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲A（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
■初回限定盤B
【CD収録内容】
M1：「We are young」
M2：「Life goes on」
M3：新曲B（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
【CD収録内容】
M1：「We are young」
M2：「Life goes on」
M3：新曲B（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
■通常盤（初回プレス）
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲C（タイトル未定）
M4：新曲D（タイトル未定）
※封入特典／ソロアナザージャケット5種セット(初回プレス）
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲C（タイトル未定）
M4：新曲D（タイトル未定）
※封入特典／ソロアナザージャケット5種セット(初回プレス）
■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲E（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
※Dear Tiara盤のみ「ファンクラブ会員様」のみ購入可能な限定商品となります。
「Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）」
予約受付期間：2023年1月13日(金) 20:00～2月7日(火) 23:59まで
【CD収録内容】
M1：「Life goes on」
M2：「We are young」
M3：新曲E（タイトル未定）
【DVD収録内容】
収録内容後日発表
※Dear Tiara盤のみ「ファンクラブ会員様」のみ購入可能な限定商品となります。
「Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）」
予約受付期間：2023年1月13日(金) 20:00～2月7日(火) 23:59まで
■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」
初回限定盤A／期間限定動画A視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2023年2月21日(火) 昼12:00～3月7日(火)18:00まで
初回限定盤A／期間限定動画A視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2023年2月21日(火) 昼12:00～3月7日(火)18:00まで
■先着外付け特典
・初回限定盤A/特典：フォトカード(A6サイズ)
・初回限定盤B/特典：クリアポスター(A4サイズ)
・通常盤(初回プレス)：スマホハンドストラップ
・Dear Tiara盤：フォトブックレット(24P/CDジャケットサイズ)
※特典は先着、数量限定
・初回限定盤A/特典：フォトカード(A6サイズ)
・初回限定盤B/特典：クリアポスター(A4サイズ)
・通常盤(初回プレス)：スマホハンドストラップ
・Dear Tiara盤：フォトブックレット(24P/CDジャケットサイズ)
※特典は先着、数量限定
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