「ちいかわ飯店ドリンクスタンド」仙台・吉祥寺で開催決定 キュートなドリンク＆肉まん登場
2023年1月12日 18時00分 (1月12日 19時05分更新)
パルコは『ちいかわ』第2弾コラボレーションカフェ「ちいかわ飯店」のドリンク、肉まんを提供する「ちいかわ飯店ドリンクスタンド」を、仙台・吉祥寺で期間限定開催すると発表した。
「あたり棒つき推しクリームソーダ」3種のほか、ジューシーな「ちいかわ肉まん」など、『ちいかわ』の世界観を楽しめるメニューが多数用意される。特設会場では「ちいかわ飯店」オリジナルグッズのほか、関連商品を取り揃えた「ちいかわ飯店グッズショップ」も同時開催予定。
■「ちいかわ飯店ドリンクスタンド」概要
●仙台会場（2月11日～3月5日）
・ドリンクスタンド
会場：「kawara CAFE＆DINING 仙台店」
営業時間：前11：00～後10：00（ラストオーダー後9：00）
●仙台会場（2月11日～3月5日）
・ドリンクスタンド
会場：「kawara CAFE＆DINING 仙台店」
営業時間：前11：00～後10：00（ラストオーダー後9：00）
・グッズショップ
会場：仙台パルコ本館6F「PARCO SPACE6」
営業時間：前10：00～後9：00
会場：仙台パルコ本館6F「PARCO SPACE6」
営業時間：前10：00～後9：00
●吉祥寺会場（2月17日～3月26日）
・ドリンクスタンド
会場：吉祥寺パルコ7F「kawara CAFE＆KITCHEN」
営業時間：前11：00～後8：00（ラストオーダー後7：00）
・ドリンクスタンド
会場：吉祥寺パルコ7F「kawara CAFE＆KITCHEN」
営業時間：前11：00～後8：00（ラストオーダー後7：00）
・グッズショップ
会場：吉祥寺パルコ2F「特設会場」
営業時間：前10：00～後8：00
会場：吉祥寺パルコ2F「特設会場」
営業時間：前10：00～後8：00
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