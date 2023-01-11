「第80回ゴールデングローブ賞」受賞結果【映画】作品賞は『フェイブルマンズ』『イニシェリン島の精霊』
2023年1月11日 13時38分 (1月11日 15時05分更新)
「第80回ゴールデングローブ賞」（ハリウッド外国人記者協会主催）の授賞式がロサンゼルス・ビバリーヒルトンホテルで現地時間10日に行われ、作品賞は、ドラマ部門『フェイブルマンズ』、ミュージカル・コメディ部門『イニシェリン島の精霊』がそれぞれ受賞した。また、アニメ映画賞にノミネートされていた湯浅政明監督の『犬王』は残念ながら受賞を逃した。
スティーブン・スピルバーグは、監督・脚本を手がけた自身初の自伝的作品となる『フェイブルマンズ』で監督賞。『イニシェリン島の精霊』のマーティン・マクドナー監督は脚本賞を受賞し、分け合う形となった。
【映画】
■作品賞（ドラマ部門）
★『フェイブルマンズ』
■作品賞（ドラマ部門）
★『フェイブルマンズ』
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『TAR（原題）』
『トップガン マーヴェリック』
『エルヴィス』
『TAR（原題）』
『トップガン マーヴェリック』
■作品賞（ミュージカル・コメディ部門）
★『イニシェリン島の精霊』
★『イニシェリン島の精霊』
『バビロン』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
■作品賞（非英語作品）
★『Argentina, 1985（原題）』：アルゼンチン
★『Argentina, 1985（原題）』：アルゼンチン
『西部戦線異状なし』：ドイツ
『Close（原題）』：ベルギー
『別れる決心』：韓国
『ＲＲＲ』：インド
『Close（原題）』：ベルギー
『別れる決心』：韓国
『ＲＲＲ』：インド
■アニメ映画賞
★『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
★『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン（原題）』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』
『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン（原題）』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』
■主演女優賞（ドラマ部門）
★ケイト・ブランシェット：『ター（原題）』
★ケイト・ブランシェット：『ター（原題）』
オリヴィア・コールマン：『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
アナ・デ・アルマス ：『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ ：『フェイブルマンズ』
ヴィオラ・デイヴィス：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
アナ・デ・アルマス ：『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ ：『フェイブルマンズ』
■主演男優賞（ドラマ部門）
★オースティン・バトラー：『エルヴィス』
★オースティン・バトラー：『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー ：『ザ・ホエール』
ヒュー・ジャックマン：『The Son／息子』
ビル・ナイ：『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ ：『The Inspection（原題）』
ヒュー・ジャックマン：『The Son／息子』
ビル・ナイ：『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ ：『The Inspection（原題）』
■主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）
★ミシェル・ヨー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★ミシェル・ヨー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
レスリー・マンヴィル：『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー：『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ：『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン：『Good Luck to You, Leo Grande（原題）』
マーゴット・ロビー：『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ：『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン：『Good Luck to You, Leo Grande（原題）』
■主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）
★コリン・ファレル：『イニシェリン島の精霊』
★コリン・ファレル：『イニシェリン島の精霊』
ディエゴ・カルバ：『バビロン』
ダニエル・クレイグ：『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー：『ホワイト・ノウズ』
レイフ・ファインズ：『ザ・メニュー』
ダニエル・クレイグ：『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー：『ホワイト・ノウズ』
レイフ・ファインズ：『ザ・メニュー』
■助演女優賞
★アンジェラ・バセット：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
★アンジェラ・バセット：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン：『イニシェリン島の精霊』
ジェイミー・リー・カーティス：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン：『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン：『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
ジェイミー・リー・カーティス：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン：『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン：『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
■助演男優賞
★ジョナサン・キー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★ジョナサン・キー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ブレンダン・グリーソン：『イニシェリン島の精霊』
バリー・コーガン：『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット：『バビロン』
エディ・レッドメイン：『グッド・ナース』
バリー・コーガン：『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット：『バビロン』
エディ・レッドメイン：『グッド・ナース』
■監督賞
★スティーブン・スピルバーグ：『フェイブルマンズ』
★スティーブン・スピルバーグ：『フェイブルマンズ』
ジェームズ・キャメロン：『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン：『エルヴィス』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン：『エルヴィス』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
■脚本賞
★マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
★マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
スティーブン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー：『フェイブルマンズ』
トッド・フィールド：『TAR（原題）』
サラ・ポーリー：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
スティーブン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー：『フェイブルマンズ』
トッド・フィールド：『TAR（原題）』
サラ・ポーリー：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
■作曲賞
★『バビロン』（ジャスティン・ハーウィッツ）
★『バビロン』（ジャスティン・ハーウィッツ）
『イニシェリン島の精霊』（カーター・バーウェル）
『フェイブルマンズ』（ジョン・ウィリアムズ）
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』（アレクサンドル・デスプラ）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（ヒドゥル・グドナドッティル）
『フェイブルマンズ』（ジョン・ウィリアムズ）
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』（アレクサンドル・デスプラ）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（ヒドゥル・グドナドッティル）
■歌曲賞
★「Naatu Naatu」：『ＲＲＲ』
★「Naatu Naatu」：『ＲＲＲ』
「Lift Me Up」（※リアーナ）：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
「Ciao Papa」：『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Hold My Hand」（※レディー・ガガ）：『トップガン マーヴェリック』
「Carolina」（※テイラー・スウィフト）：『ザリガニの鳴くところ』
「Ciao Papa」：『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Hold My Hand」（※レディー・ガガ）：『トップガン マーヴェリック』
「Carolina」（※テイラー・スウィフト）：『ザリガニの鳴くところ』
『フェイブルマンズ』3月3日公開
（C） Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
『イニシェリン島の精霊』1月27日公開
（C） 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
（C） Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
『イニシェリン島の精霊』1月27日公開
（C） 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
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