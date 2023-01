ドームツアー『Kis-My-Ftに逢える de Show 2022 in DOME』LIVE DVD&Blu-rayの発売が決定したKis-My-Ft2

人気グループ・Kis-My-Ft2のライブDVD/Blu-ray『Kis-My-Ftに逢える de Show 2022 in DOME』が、3月1日に発売されることが決定した。

キスマイのデビュー10周年を記念し、昨年5~8月にかけて行われた3年ぶり有観客ドームツアーを映像化したもの。デビュー前にジャニー喜多川さんが名付けたツアータイトル『Kis-My-Ftに逢える de Show』を再題、昨年1月からスタートした同タイトルの全国アリーナツアーに続く形で開催され、アリーナツアー、ドームツアー合わせて70万人以上(ドームツアーのみでは53万6000人)を動員した。

本ツアーでは、ようやく“逢えた”ファンへの感謝の気持ちが、ツアータイトル、演出、セットリスト、衣装、振り付けからも感じることができる。デビュー前の楽曲から昨年8月にリリースした「Two as One」まで、キスマイの代名詞ともなっているローラースケートパフォーマンスや、噴水の美しい演出、ライブ名物“特効祭り”など、迫力たっぷりに魅せた。

本作は、昨年7月4日の東京ドーム公演をライブ本編として収録。初回盤Aにはこのほか、ドームツアー制作期間の会議の模様、リハーサルからツアー完走までに密着した長編ドキュメント映像『DOME TOUR DOCUMENTARY FILM 2022』と、各ドーム公演での厳選されたMCをダイジェスト化した「DOME TOUR MC集」を収録。

初回盤Bには、福岡PayPayドームで開催された本ツアーの最終公演より、その日のみ披露された「リボン」を含む、3曲のライブ映像を厳選収録。さらに、ドームツアーのリハーサルやステージ外のメンバーのいろいろな表情を楽しめる「オフショットムービー」「DOME TOUR セレクト場面集」、アリーナツアーで実施したメンバーのVlog企画「【KIS-MY-VLOG】from アリーナツアー」が収められる。

通常盤には「Luv Bias」「FIRE BEAT」などを含む5曲分のマルチアングル映像を収録。どの形態も映像コンテンツ盛りだくさんで、キスマイの10周年記念のドームツアーを余すところなく楽しめる作品にとなっている。

今月10日には、メンバーの玉森裕太がインスタグラムの個人アカウントを開設。「Kis-My-Ft2と玉森裕太を世界の方々に知ってもらいたい」いう想いのもと開設され、2件の投稿と、ストーリーズにはキスマイメンバーとの動画がアップされている。

■LIVE DVD & Blu-ray『Kis-My-Ftに逢えるde Show 2022 in DOME』収録内容

▼LIVE本編(TOKYO DOME公演最終日)※全形態共通

Re:

A10TION

Everybody Go

WANNA BEEEE!!!

SHE! HER! HER!

Kis-My-Calling!

Fear

One Kiss

NAKED

Break The Chains

HANDS UP

ENDLESS SUMMER

キミとのキセキ

MC

Two as One

COOL DON'T LIE / IMPACTors

#1 Girl

Tell me why

My Love

Luv Bias

Another Future

FIRE BEAT

Hair

祈り

ETERNAL MIND

Remix Medley

足音

【アンコール】

TRY AGAIN

Thank youじゃん!

Good-bye, Thank you

▼初回盤Aのみ収録

・DOME TOUR DOCUMENTARY FILM 2022

ドームツアー制作期間の会議の模様、リハーサルからツアー完走までに密着した ここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像を収録。約3年ぶりに有観客で行った周年となる今ツアー、メンバーの想いとLIVEに向き合った彼らの姿を余すことなく収録したツアーの裏側に迫ったドキュメンタリーフィルム。

・DOME TOUR MC集

各ドーム公演での厳選されたMCをダイジェストとして収録。

▼初回盤Bのみ収録

・TOUR FINALセレクト(足音/負けないで/リボン)

8月11日 福岡PayPayドームツアーファイナル公演でのみ披露された「リボン」を含た3曲を厳選収録

・オフショットムービー

ドームツアーのリハーサルやステージ外のメンバーの色々な表情を楽しめるオフショット映像

・DOME TOUR セレクト場面集

全国ツアーを通して起きたステージ上でのキスマイのさまざまな“見逃せない場面”をセレクト。

・【KIS-MY-VLOG】from アリーナツアー

アリーナTOURで実施した各メンバーのVlog企画。未公開部分も収録した新たな内容で待望の円盤化実現!

▼通常盤のみ収録

・マルチアングルLIVE映像

Re:

Fear

Luv Bias

祈り

FIRE BEAT

※マルチアングル5曲を収録。オリジナル編集の出来るマルチアングルとは異なり、各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像

