Official髭男dismの「Subtitle」が、1月11日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」と「オリコン週間ストリーミングランキング」でいずれも1位を獲得。オリコン史上初【※1】となる10週連続(2022/11/14付~)で「デジタルランキング」2冠を達成した。

「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、週間DL数1.4万DL(13,892DL)を記録し、2022/11/14付から10週連続1位を獲得。同ランキングで10週連続1位を獲得するのは、史上3作目で、「デジタルシングル連続1位獲得週数」記録は、米津玄師「Lemon」と並ぶ歴代2位タイ【※2】となっている。累積DL数は27.0万DL(270,343DL)に。

「オリコン週間ストリーミングランキング」では、12週連続週間再生数1000万回超えとなる週間再生数1,357.6万回(13,576,063回)を記録し、2022/10/31付から12週連続1位を獲得。累積再生数は23,330.3万回(233,302,761回)となった。

本楽曲は、川口春奈が主演を務め、目黒蓮(Snow Man)が出演したテレビドラマ『silent』の主題歌。昨年末12月31日放送の『第73回NHK紅白歌合戦』で披露された。

今週のランキングでは、『輝く!日本レコード大賞』(TBS系)、『第73回NHK紅白歌合戦』で披露された楽曲が続々ランクイン。「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」には、レコード大賞を受賞、『第73回NHK紅白歌合戦』でも披露されたSEKAI NO OWARI「Habit」が2位にランクイン。両番組放送前12月28日発表の2023/1/2付「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では11位だったが、先週1/9付で2位に上昇、今週1/16付でも2位獲得で、引き続き好調となっている。

また両番組で披露されたAdo「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」は4位にランクイン。そのほか『第73回NHK紅白歌合戦』で披露されたVaundy「怪獣の花唄」は5位に、milet, Aimer, 幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」は8位に、Aimer「残響散歌」は9位に、それぞれランクイン。

「オリコン週間ストリーミングランキング」にも、3位にVaundy「怪獣の花唄」が、週間再生数780.5万回(7,805,125回)でランクイン。先々週1/2付では59位だったが、紅白歌唱後となる1/9付で29位に上昇、今週1/16付では自身最高位となる3位を獲得するなど、年末の歌番組で歌唱された楽曲が、放送後に上昇、引き続き好調となっている。

【※1】Official髭男dism『Subtitle』は、2023/1/2付でオリコン史上初となる8週連続「デジタルランキング2冠」を達成

【※2】「デジタルシングル連続1位獲得週数」記録※達成順・()内は達成付日/1位:LiSA「炎」(2020/10/26付~2021/1/18付<13週連続>)、2位:米津玄師「Lemon」(2018/2/26付~2018/4/30付<10週連続>)、Official髭男dism「Subtitle」(2022/11/14付~2023/1/16付<10週連続>)

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/1/16付:集計期間:2023年1月2日~1月8日)>

