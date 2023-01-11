TBSラジオ『JUNK』20周年 記念グッズ第1弾解禁 大童澄瞳氏の描き下ろしTシャツやJUNKロゴのキャップも
2023年1月11日 01時00分 (1月11日 02時05分更新)
TBSラジオで深夜1時から放送されている『JUNK』が、2002年の放送開始から20年を迎えたことを記念し、20周年記念グッズを作成、第1弾の先行予約販売がスタートする。
漫画家の大童澄瞳氏による描き下ろしイラストを使用したTシャツやバッグ、JUNK20周年記念ロゴや、JUNKロゴのパーカー、キャップも販売。13日の深夜1時より、JUNK20周年記念スペシャルストアにて、各商品数量限定での予約販売がスタートする。
■JUNK20周年特番
放送日時：2023年2月12日（日）深夜1時～3時（生放送）
出演（曜日順）：伊集院光、爆笑問題（太田光・田中裕二）、山里亮太、おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）、バナナマン（設楽統・日村勇紀）
放送日時：2023年2月12日（日）深夜1時～3時（生放送）
出演（曜日順）：伊集院光、爆笑問題（太田光・田中裕二）、山里亮太、おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）、バナナマン（設楽統・日村勇紀）
■JUNK20周年記念イベント1
「爆笑問題カーボーイ25周年ライブ ～ついでに馬鹿力～」
開催日時：2023年2月7日（火）開場18時 開演19時
出演：爆笑問題（太田光・田中裕二）
ゲスト：伊集院光
「爆笑問題カーボーイ25周年ライブ ～ついでに馬鹿力～」
開催日時：2023年2月7日（火）開場18時 開演19時
出演：爆笑問題（太田光・田中裕二）
ゲスト：伊集院光
■JUNK20周年記念イベント2
「山里亮太の不毛な議論 presents 他力本願ライブ６」
開催日時：2023年2月8日（水）開場18時 開演19時
出演：南海キャンディーズ（山里亮太・しずちゃん）
ゲスト：ウエストランド、空気階段、トム・ブラウン、錦鯉、ネルソンズ
「山里亮太の不毛な議論 presents 他力本願ライブ６」
開催日時：2023年2月8日（水）開場18時 開演19時
出演：南海キャンディーズ（山里亮太・しずちゃん）
ゲスト：ウエストランド、空気階段、トム・ブラウン、錦鯉、ネルソンズ
■JUNK20周年記念イベント3
「おぎやはぎのありがとうびいき（仮）」
開催日時：2023年2月9日（木）開場18時 開演19時
出演：おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）
ゲスト：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
「おぎやはぎのありがとうびいき（仮）」
開催日時：2023年2月9日（木）開場18時 開演19時
出演：おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）
ゲスト：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
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