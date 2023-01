『RIZIN MC BATTLE』で優勝したMU-TON (C)ORICON NewS inc.

昨年12月28日に東京・六本木ヒルズアリーナで開催されたMCバトル『RIZIN MC BATTLE 2022 “I am The Champion” Supported by +WEED』のバトル動画が、オリコンYouTubeチャンネルで公開されている。

今回のMCバトルは『RIZIN冬祭り2022』の一環で実施された。出場したラッパーは晋平太、呂布カルマ、DOTAMA、MU-TON、CHEHON、ID、MOL53、fuma no KTRの8人。いずれの出場者も有名なMCバトル大会で優勝するなど実績は十分で、まさに“オールスター級”のラッパーが集結した。事前に対戦カードは発表されておらず、バトル開始直前にくじ引きで決定。ルールは8小節×4本で、観客が判定した。

公開されたバトル動画は、1回戦の「ID VS 晋平太」「DOTAMA VS CHEHON」「fuma no KTR VS MU-TON」「呂布カルマ VS MOL53」、準決勝の「晋平太 VS DOTAMA」「MU-TON VS 呂布カルマ」、決勝の「DOTAMA VS MU-TON」の計7本。MCバトル大会で優勝実績のあるオールスター級のラッパー8人による、熱い言葉の応酬が見どころの動画となっている。

