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ソフトＢのイヒネがコロナ陽性　ドラフト１位

2023年1月8日 15時24分 (1月8日 15時50分更新)
　ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手

　ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手

　ソフトバンクは８日、ドラフト１位新人のイヒネ・イツア内野手（愛知・誉高）が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表した。７日のＰＣＲ検査で判明。せきと喉の痛みの症状があり、福岡県筑後市の選手寮で療養している。
　濃厚接触者はいないといい、新人合同練習はイヒネを除いて予定通り８日から福岡県筑後市のファーム施設で始まった。

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