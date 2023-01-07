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那覇で今季初の桜開花　平年より９日早く、沖縄気象台

2023年1月7日 13時16分 (1月7日 13時30分更新)
　那覇市で開花したヒカンザクラ＝７日（沖縄気象台提供）

　那覇市で開花したヒカンザクラ＝７日（沖縄気象台提供）

  • 　那覇市で開花したヒカンザクラ＝７日（沖縄気象台提供）
  • 　気象庁
　沖縄気象台は７日、全国の観測点で今季初めて桜（ヒカンザクラ）が那覇市で開花したと発表した。平年より９日早く、昨年より４日早い。

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