モデルの小嶋陽菜が、12日発売の女性ファッション誌『sweet』2月号(宝島社)の表紙に登場する。小嶋が同誌の表紙に登場するのは2021年12月号以来、約1年ぶりとなる。

また、裏表紙のGlobic Japan「D.masque(ディーマスク)」のモデルとしても登場している。表紙・裏表紙両面に登場するのは2015年8月号以来7年ぶり、2度目となる。今号の表紙・裏表紙は1月16日から22日までの1週間、表参道の柱巻広告とデジタルサイネージでも展開される。

表紙では小嶋プロデュースのブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイハー リップ トゥ)」のランジェリー姿で登場。巻頭ページでも、アイコニックで気分の上がる「ROSIER by Her lip to」のランジェリーを身にまとった小嶋の大胆かつ洗練された撮りおろしカットを全6ページにわたり掲載している。

このほか、同じく小嶋プロデュースのアパレルブランド「Her lip to(ハーリップトゥ)」の特集や、特別付録として「Her lip to」の「ガバッと開いてたくさん入るボックスコスメポーチ」がつくなど、小嶋と「Her lip to」の魅力をたっぷりと届ける。

