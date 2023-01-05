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通常国会、２３日召集　与党、野党に伝達

2023年1月5日 15時22分 (1月5日 15時46分更新)
　国会議事堂

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　与党は５日、通常国会を２３日に召集する政府方針を野党側に伝えた。与野党関係者が明らかにした。

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