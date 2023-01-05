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自民萩生田氏、政府へ苦言 「法案に誤字脱字散見」
自民党の萩生田光一政調会長は５日の政府与党連絡会議で「最近、誤字や脱字が法案に散見される」と政府へ苦...
1月5日
防衛財源協議へ特命委設置 自民、萩生田氏トップに
自民党の萩生田光一政調会長は５日の党役員会で、防衛費増額の財源確保に向け、税以外の財源捻出の在り方に...
首相「日韓改善取り組む」 公明代表に伝達
岸田文雄首相は５日、昨年末に韓国を訪問した公明党の山口那津男代表と官邸で面会し、山口氏と尹錫悦大統領...
首相、経済界に賃上げ要請 好循環の中核と強調、新年祝賀会
岸田文雄首相は５日、経済３団体の新年祝賀会に出席し、今年の春闘について、物価高などを踏まえ「（賃上げ...
後藤田氏が辞職願、徳島知事選へ 衆院議長に提出、保守分裂の様相
自民党の後藤田正純衆院議員（比例四国）は５日、細田博之衆院議長宛てに議員辞職願を提出した。後藤田氏は...
広島サミットまで１３４日 首相、官邸の日数表示に点灯
岸田文雄首相は官邸で５日、５月に広島市で開く先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）までの日数を表示す...