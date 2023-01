現体制初ワンマンを開催したアップアップガールズ(2) (C)ORICON NewS inc.

7人組アイドルグループ・アップアップガールズ(2)(以下、アプガ(2))が4日、東京・Zepp Hanedaでワンマンライブ『アップアップガールズ(2)「あけおめ!にきちゃんフェスティバル」』を開催し、各メンバーのソロ歌唱を含めた全27曲でファンを魅了した。

本公演は、昨年5月に初期メンバーの吉川茉優がグループから卒業し、新体制へ移行してから初となる単独ライブ。高萩千夏(25)、鍛治島彩(23)、中川千尋(18)、佐々木ほのか(16)、森永新菜(21)、島崎友莉亜(20)、新倉愛海(19)の7人はファンのクラップに呼び込まれるようにステージへ登場し、「U(2)Zone LINE」からライブをスタートさせた。

最初のMCでは、「あけましておめでとうございます!」と全員で元気よく新年のあいさつ。さらに、鍛治島が得意の“鼻リコーダー”で「お正月」を奏でたり、佐々木が空手の突きで気合いを表現したりと、持ち前の自由奔放さで会場を盛り上げていった。

キュートな「愛について考えるよ」でライブを再開させた7人は、金屏風と紅白の垂れ幕を配したゴージャスなステージセットを縦横無尽に駆け回りながら、「シーユーだけ。」「Dong-Dong-Dong!!!!!!!!」といった未発表曲も次々に披露してファンを驚かせた。

「ワッチャウッ!!」「し・て・る・も・ん」「Be lonely together」でグループとしての振り幅を提示し、それぞれのキャラクターを存分にアピールしたソロコーナーを経て、「スターティングオーバー」でメンバーが再びステージ上に集う。

この日はセットリストや演出、衣装までセルフプロデュースとなっており、7人は「“お祭りに遊びに来ちゃった”な衣装」と自ら紹介した新コスチュームを身にまとっていた。そこからライブはさらに勢いを加速させ、「ハッピースLOVE◇」(◇はハートマーク)や「二の足Dancing」といったキラーチューンで攻めていく。

その後のMCでは、島崎が「お正月から集まってくれたということは、もう親戚とか家族のようなものですよね!」と伝えるなど、メンバー全員がそれぞれの言葉でファンに感謝。

サブリーダーの鍛治島は「私、年女なんですって!」と切り出し、「メンバー唯一の卯年でございます。誰よりも高く、次こそ跳ねられるように、今年みなさんとがんばりたいです!」と目を輝かせた。

リーダーの高萩は、「やっぱりアプガ(2)ってライブなんだなって思うの。そのライブをこれからも私たちが守り続けていかなきゃいけなんだなと思っています」と決意を新たに。

そして「スタッフさんもそうですし、家族もそうですし、アイドルが好きなみなさん、そうじゃないみなさんにも愛されるアイドルになっていきたい」と続け、「きょうは『アプガ(2)を観たことないけど友達に誘われてきたよ』っていう人もたくさんいると思うんですけど、そういうみなさんにとってのホームになれるように、これからどんどん輪を拡げていければ」と力を込めた。

その後「しあわせの半径」をしっかりと聴かせ、鍛治島が作曲を手がけた新曲「Life Is Beautiful」を力強くパフォーマンス。「ラストの曲、みんなでいくよ!」と「ナツメグ」を歌い上げ、会場に集った1000人のファンとこの日1番の一体感を生み出してライブを締めくくった。

パフォーマンス後、鍛治島が「終わっちゃうの?さみしいよ!」「このまま帰らせません!」といい、「シーユーだけ。」のMV公開や「Life Is Beautiful」の配信開始を告知。さらに、本公演を映像化するためのクラウドファンディングの実施や、3月から全国8ヶ所をまわるライブツアーの開催もアナウンスし、ファンは大きな拍手で喜びを表現。そしてメンバーは、全員で「2023年も1年よろしくお願いします!」と伝えた。

■『アップアップガールズ(2)「あけおめ!にきちゃんフェスティバル」』セットリスト

01. U(2)Zone LINE

02. Sun!×3

03. 愛について考えるよ

04. ぱーれぇ~

05. シーユーだけ。

06. Dong-Dong-Dong!!!!!!!!

07. ワッチャウッ!!

08. し・て・る・も・ん

09. Be lonely together

INTERMISSION

・かかって来なさい/高萩ソロ

・どしゃぶりのテラス席/鍛治島ソロ

・にきちゃんわんだーらんど/中川ソロ

・カスタムにきちゃん/佐々木ソロ

・エンジェル演じて20年/森永ソロ

・手さぐりLovin'ぎゅー/島崎ソロ

・Go For Girls!/新倉ソロ

10. スターティングオーバー

11. らびっちゅ◇(◇はハートマーク)

12. カスタムにきちゃん

13. starry wink*

14. にきちゃんわんだーらんど

15. ハッピースLOVE◇(◇はハートマーク)

16. 二の足Dancing

17. どのみちハッピー!

18. しあわせの半径

19. Life Is Beautiful

20. ナツメグ

