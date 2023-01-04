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2022年視聴率唯一の“40%”超はサッカーW杯コスタリカ戦…日本代表戦が高視聴率番組”ワンツー”

2023年1月4日 17時41分

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コスタリカ戦に臨むサッカー日本代表

コスタリカ戦に臨むサッカー日本代表

　ビデオリサーチが4日、関東地区における2022年の年間世帯高視聴率番組のランキングを発表した。
（1）42・9％　サッカーW杯・日本×コスタリカ（テレビ朝日）11月27日午後6時40分～
（2）36・8％　サッカーW杯・日本×ドイツ（NHK総合）11月23日午後9時50分～
（3）35・3％　第73回NHK紅白歌合戦・第2部（NHK総合）12月31日午後9時～
（4）34・6％　サッカーW杯・日本×クロアチア（フジテレビ）12月5日午後11時40分～
（5）31・2％　第73回NHK紅白歌合戦・第1部（NHK総合）12月31日午後7時20分～
（6）29・2％　北京五輪（NHK総合）2月20日午前11時25分～
（7）28・7％　サッカーW杯・日本×スペイン（フジテレビ）12月2日午前5時～
（8）28・4％　第98回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（日本テレビ）1月3日午前7時50分～
（9）27・4％　ニュース（NHK総合）3月16日午後11時35分～
（10）26・7％　北京五輪（NHK総合）2月18日午後11時～　　
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