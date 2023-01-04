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厩舎関係者表彰受賞者を発表【中央競馬】

2023年1月4日 12時37分

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今村聖奈

今村聖奈

　JRAは4日、2022年度厩舎関係者表彰受賞者を次の通りに発表した。表彰式は9日の中山、中京競馬場で行われる予定。（敬称略）。
　【騎手部門】
　▼優秀騎手賞　戸崎圭太、川田将雅、横山武史、松山弘平、C・ルメール
　▼優秀障害騎手賞　石神深一、森一馬
　▼障害騎手特別賞　該当者なし
　▼最多勝利新人騎手賞　今村聖奈
　▼新人騎手特別賞　角田大河
　▼特別模範騎手賞　該当者なし
　▼ベストフェアプレー賞　該当者なし
　▼フェアプレー賞　田辺裕信、永野猛蔵、横山典弘、武豊、松若風馬
　【調教師部門】
　▼優秀厩舎賞　木村哲也、宮田敬介、斎藤誠、田中博康、高木登、矢作芳人、杉山晴紀、須貝尚介、中内田充正、池添学
　▼新人騎手育成賞　石橋守、寺島良
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