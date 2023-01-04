厩舎関係者表彰受賞者を発表【中央競馬】
2023年1月4日 12時37分
JRAは4日、2022年度厩舎関係者表彰受賞者を次の通りに発表した。表彰式は9日の中山、中京競馬場で行われる予定。（敬称略）。
【騎手部門】
▼優秀騎手賞 戸崎圭太、川田将雅、横山武史、松山弘平、C・ルメール
▼優秀障害騎手賞 石神深一、森一馬
▼障害騎手特別賞 該当者なし
▼最多勝利新人騎手賞 今村聖奈
▼新人騎手特別賞 角田大河
▼特別模範騎手賞 該当者なし
▼ベストフェアプレー賞 該当者なし
▼フェアプレー賞 田辺裕信、永野猛蔵、横山典弘、武豊、松若風馬
【調教師部門】
▼優秀厩舎賞 木村哲也、宮田敬介、斎藤誠、田中博康、高木登、矢作芳人、杉山晴紀、須貝尚介、中内田充正、池添学
▼新人騎手育成賞 石橋守、寺島良
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