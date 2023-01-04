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Ａｉｍｅｒさんが結婚　「残響散歌」の作曲者と

2023年1月4日 10時52分 (1月4日 11時12分更新)
　結婚を発表したシンガー・ソングライターのＡｉｍｅｒさん

　結婚を発表したシンガー・ソングライターのＡｉｍｅｒさん

　シンガー・ソングライターのＡｉｍｅｒ（エメ）さんが、音楽クリエーターの飛内将大さんと結婚したと、４日までに公式サイトで発表した。飛内さんは「残響散歌」の作曲などＡｉｍｅｒさんの楽曲を多く手がけている。
　Ａｉｍｅｒさんは飛内さんと連名で「長い音楽の旅路をこれからも私たちと一緒に歩んでいただけたら、とても幸せです」とのコメントを出した。

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