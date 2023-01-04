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結婚を発表したシンガー・ソングライターのＡｉｍｅｒさん
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新春恒例のフグ初競り 下関、最高値は昨年を下回る
日本有数のフグ取扱量を誇る山口県下関市の南風泊仮設市場で４日未明、新春恒例の初競りが行われ、天然や養...
1月4日
高級サクランボ初出荷、山形 「超促成栽培」で全国へ
山形県天童市の農園で４日、サクランボの高級品種「佐藤錦」の初出荷が始まった。５日に東京などで行われる...
マグロずらり初市、３６００匹 和歌山・那智勝浦
生マグロの水揚げ量が国内有数の和歌山県那智勝浦町の勝浦地方卸売市場で４日、初市が行われた。関係者らが...
中国でコロナ感染邦人死亡 大幅緩和後３人目
【広州共同】中国で新型コロナウイルスに感染していた７０代の日本人男性が２日に死亡したと、広州の日本総...
1月3日
マイナ保険証の対応に遅れ 病院３割弱、４月まで間に合わず
健康保険証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ保険証」の受け付け対応を巡り、全国の病院や診療所の...
国内で９万４２２人感染 新型コロナ、２０９人死亡
国内で３日、新たに９万４２２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京９６２８人、...