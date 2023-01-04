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岸田文雄首相、バイデン米大統領
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岸田文雄首相は３日放送の文化放送ラジオ番組で、防衛費増額に伴う増税に対する国民の理解を得るため、説明...
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山梨知事選、５日告示 現職と２新人、自民分裂も
任期満了に伴う山梨県知事選が５日告示される。自民、公明両党の推薦で再選を目指す現職長崎幸太郎氏（５４...
ポスト岸田、存在誇示に腐心 茂木、河野氏機会うかがう
自民党の「ポスト岸田」と目される候補が、存在感誇示に腐心している。茂木敏充幹事長、河野太郎消費者担当...
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1月2日
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二階氏「ウサギのように俊敏に」 卯年生まれ国会議員は５５人
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