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日米首脳、１３日にも会談　ロイター報道、同盟深化へ

2023年1月4日 01時29分 (1月4日 01時45分更新)
　岸田文雄首相、バイデン米大統領

　岸田文雄首相、バイデン米大統領

　【ワシントン共同】ロイター通信は３日、岸田文雄首相が米ワシントンを首相就任後初めて訪問し、早ければ１３日にもバイデン大統領と会談すると報じた。関係筋の話としている。
　岸田氏は日本の外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」を踏まえ、防衛力強化の具体策や費用増額の方針を伝達し、日米同盟の深化につなげたい意向とみられる。

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