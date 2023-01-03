「サトミツ」こと佐藤満春（44）が、書籍『スターにはなれませんでしたが』（KADOKAWA）を2月17日に刊行することが3日、発表された。

レギュラー番組19本を数える人気放送作家、トイレ・掃除の専門家、ラジオパーソナリティー、お笑い芸人など、さまざまな顔を持ち合わせ、オードリーなど多くの人気芸人が信頼を寄せる男サトミツこと佐藤の自叙伝エッセイ。ただの「キングオブじゃないほう芸人」が「スッキリ！」「くりぃむナンタラ」「オードリーのオールナイトニッポン」など人気番組を担当し、20年の芸能生活を経て、現在幅広くノンジャンルで活躍するまでの軌跡を本人書き下ろしで届ける。

オードリーの若林正恭、春日俊彰、日向坂46の松田好花、Creepy NutsのDJ松永、南海キャンディーズ・山里亮太、安島隆氏（日本テレビ）、舟橋政宏氏（テレビ朝日）との対談も収録されている。

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