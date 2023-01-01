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国内で８万４６３５人が感染　１８０人死亡、新型コロナ

2023年1月1日 18時38分 (1月1日 18時48分更新)
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で１日、新たに８万４６３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京９１８６人、大阪６２１４人、神奈川５５１４人など。
　死者は東京２５人、大阪１４人、愛媛９人など計１８０人。
　厚生労働省によると、全国の重症者数は前日から４人増えて５９２人だった。秋田で過去の感染者数の修正があった。

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