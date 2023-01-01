国内で１日、新たに８万４６３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京９１８６人、大阪６２１４人、神奈川５５１４人など。

死者は東京２５人、大阪１４人、愛媛９人など計１８０人。

厚生労働省によると、全国の重症者数は前日から４人増えて５９２人だった。秋田で過去の感染者数の修正があった。

