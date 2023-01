横浜アリーナでの年越しライブで40万人動員ツアーを終えた桑田佳祐 Photo by 関口佳代

サザンオールスターズの桑田佳祐が12月31日、横浜アリーナで年越しライブを行い、ソロアーティスト史上初となる3度目の5大ドームツアー『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022お互い元気に頑張りましょう!!」supported by SOMPOグループ』と年末の横浜追加公演『~年末も、お互い元気に頑張りましょう!!』3daysを完遂した。チケットは全13公演完売となり、総動員数は40万2000人にのぼった。

デビュー35周年の桑田は、11月にベストアルバム『いつも何処かで』をリリース。ファンへの“感謝と恩返し”に、東京・愛知・大阪・福岡・北海道の5大ドームを含む全国ツアーを開催し、12月28・30・31日の3日間、横浜アリーナで追加公演を行った。ソロミュージシャンによる3度目の全国5大ドームツアーは史上初。また、サザンオールスターズとしても3度の5大ドームツアーを開催している桑田は、バンド・ソロの両方で前人未到の記録を更新し続けている。

最終公演の年越しライブには超満員の1万3000人が横浜アリーナに集まるなか、序盤の「炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]」(2021年)では、「開演お待ちどうさん ご来場大変御足労さん」と声高らかに歌う。冒頭のMCでは「今日がツアーの最終日となってしまいました。とても楽しいツアーでした」と振り返り、「今日は年越しライブです。みなさんに会えてうれしい!」と、年越しを多くのファンとともに過ごせる喜びを伝えた。

いぶし銀なロックナンバー「真夜中のダンディー」(1993年)で会場を熱狂の渦に巻き込み、代表曲のひとつ「明日晴れるかな」(2007年)を情感たっぷりに歌い上げるなど、全世代に向けた選曲で観客を楽しませていく。さらには、1986年に1年限定で活動した伝説のユニット、KUWATA BANDの「BAN BAN BAN」を今回ならではのアコースティックアレンジで披露するなど、ツアーだけのためのアレンジでも魅了した。自身が全面バックアップしたソロアルバム『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』をリリースしたばかりの原由子について触れる場面もあり、活動の充実ぶりをうかがわせた。

長年愛され続けている名曲群を次々と繰り出す一方で、コロナ禍に日本中を勇気づけた「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」(2021年)をはじめとする“今”の桑田を表現した楽曲も感動をもたらす。11月23日にリリースされたベストアルバム『いつも何処かで』のために書き下ろされた最新曲で、神奈川県逗子市の海辺に実在した洋式ホテル・なぎさホテルから着想を得た「なぎさホテル」では、水面をたゆたうかのような照明の中で歌い、心にじんわりと染み込んでいく。

本編が終盤に差しかかると、アントニオ猪木さんへの哀悼とリスペクトを込めて首に赤いタオルを巻き、「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」を熱唱。たたみかるようにライブナンバー「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」で大きな盛り上がりを生み出すと、2023年の幕開けへのカウントダウンがスタート。新年を迎える祝砲とともに会場にはきらびやかな金テープが舞い、天井からは色とりどり無数の風船が降り注ぎ、新しい年を迎えた祝祭感に包まれた。

間髪入れずに「ヨシ子さん」でライブが再開すると、美空ひばりさんの1960年代の大ヒット曲「真っ赤な太陽」を披露。あたかも本編が終了するかのようにステージを去ろうとした瞬間、「波乗りジョニー」のイントロが鳴り響き、会場は興奮のるつぼと化した。

アンコールでは、「ROCK AND ROLL HERO」「銀河の星屑」を披露。桑田の圧巻のパフォーマンスと、縦横無尽に会場を照らす照明やレーザーを使った光の演出で魅せる。「白い恋人達」をしっとりと歌い上げて会場に感動が広がると、最後に「100万年の幸せ!!」を披露。タイトルどおり「お互い元気に頑張りましょう!!」を体現したような、ステージと客席がエールを送り合うようなライブが大団円を迎えた。

公式サイトでは公式セットリストプレイリストも公開された。

■横浜アリーナ追加公演セットリスト

01. こんな僕で良かったら

02. 若い広場

03. 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

04. MERRY X’MAS IN SUMMER

05. 可愛いミーナ

06. 真夜中のダンディー

07. 明日晴れるかな

08. いつか何処かで (I FEEL THE ECHO)

09. ダーリン

10. NUMBER WONDA GIRL〜恋するワンダ〜

11. ご当地民謡「赤い靴」〜「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」

12. 鏡

13. BAN BAN BAN

14. BLUE〜こんな夜には踊れない

15. なぎさホテル

16. 平和の街

17. 現代東京奇譚

18. ほととぎす[杜鵑草]

19. Soulコブラツイスト〜魂の悶絶

20. 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

21. ヨシ子さん

22. 「真赤な太陽 (美空ひばり)」 〜 「波乗りジョニー」

【アンコール】

EN1. ROCK AND ROLL HERO

EN2. 銀河の星屑

EN3. 白い恋人達

EN4. 100万年の幸せ!!

