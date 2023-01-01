ナインティナイン（撮影／近藤誠司） （C）ORICON NewS inc.

フジテレビ系『爆笑ヒットパレード2023』（前7：00）のタイムテーブルが、1日までに発表された。

今年で56回目を迎える元日の風物詩「爆笑ヒットパレード」。出演者はMC・ナインティナイン（矢部浩之、岡村隆史）をはじめ、漫才・コント・ピン芸など、ベテランの大御所から2022年に大活躍した人気芸人まで続々と登場し、豪華にお正月を彩る。恒例の中継企画や人気のスポーツにちなんだゲーム企画、新しいショートネタ披露のコーナーなど、盛りだくさんで届ける抱腹絶倒の8時間となる。

■『爆笑ヒットパレード2023』タイムテーブル

＜午前7時頃＞

オープニング

南海キャンディーズ

ハイヒール

和牛

プラス・マイナス

コットン

ダウ90000

岡野山添の私物おすそ分け中継1

ワールドカウントダウンLIVE！1 JO1

＜午前8時頃＞

ザ・ぼんち

チョコレートプラネット

ミキ

さらば青春の光

新春！親子愛フォン1（チョコプラMC）

ランジャタイ

ワールドカウントダウンLIVE！2 モーニング娘。’23

＜午後9時頃＞

ハナコ

アインシュタイン

ダイアン

かまいたち

ラランド

岡野山添の私物おすそ分け中継2

ショートネタGP ICHIGEKI1（かまいたちMC）

新春！親子愛フォン2（チョコプラMC）

＜午前10時頃＞

見取り図

ナイツ

蛙亭

EXIT

マヂカルラブリー

どぶろっく

ますだおかだ

トップガン ヤーベリック（視聴者お年玉企画）

＜午前11時頃＞

ビスケットブラザーズ

かもめんたる

錦鯉

ウエストランド

中川家

岡野山添の私物おすそ分け中継3

＜12時頃※ローカル枠放送＞

新春！親子愛フォン3（チョコプラMC）

ショートネタGP ICHIGEKI2（マヂラブMC）

空気階段

ジャングルポケット

L字ストラックアウト！（視聴者お年玉企画）

＜午後1時頃※ローカル枠放送＞

オズワルド

霜降り明星

ハライチ

岡野山添の私物おすそ分け中継4

＜午後1時50分頃＞

ワールドカウントダウンLIVE！3 Travis Japan

ニューヨーク

ロッチ

ジャルジャル

Aマッソ

ストレッチーズ

NON STYLE

フットボールアワー

爆笑問題

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