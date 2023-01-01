ナイナイMC『爆笑ヒットパレード2023』タイムテーブル公開 JO1、Travis Japanのライブも
2023年1月1日 06時00分 (1月1日 08時05分更新)
フジテレビ系『爆笑ヒットパレード2023』（前7：00）のタイムテーブルが、1日までに発表された。
今年で56回目を迎える元日の風物詩「爆笑ヒットパレード」。出演者はMC・ナインティナイン（矢部浩之、岡村隆史）をはじめ、漫才・コント・ピン芸など、ベテランの大御所から2022年に大活躍した人気芸人まで続々と登場し、豪華にお正月を彩る。恒例の中継企画や人気のスポーツにちなんだゲーム企画、新しいショートネタ披露のコーナーなど、盛りだくさんで届ける抱腹絶倒の8時間となる。
■『爆笑ヒットパレード2023』タイムテーブル
＜午前7時頃＞
オープニング
南海キャンディーズ
ハイヒール
和牛
プラス・マイナス
コットン
ダウ90000
岡野山添の私物おすそ分け中継1
ワールドカウントダウンLIVE！1 JO1
＜午前7時頃＞
オープニング
南海キャンディーズ
ハイヒール
和牛
プラス・マイナス
コットン
ダウ90000
岡野山添の私物おすそ分け中継1
ワールドカウントダウンLIVE！1 JO1
＜午前8時頃＞
ザ・ぼんち
チョコレートプラネット
ミキ
さらば青春の光
新春！親子愛フォン1（チョコプラMC）
ランジャタイ
ワールドカウントダウンLIVE！2 モーニング娘。’23
ザ・ぼんち
チョコレートプラネット
ミキ
さらば青春の光
新春！親子愛フォン1（チョコプラMC）
ランジャタイ
ワールドカウントダウンLIVE！2 モーニング娘。’23
＜午後9時頃＞
ハナコ
アインシュタイン
ダイアン
かまいたち
ラランド
岡野山添の私物おすそ分け中継2
ショートネタGP ICHIGEKI1（かまいたちMC）
新春！親子愛フォン2（チョコプラMC）
ハナコ
アインシュタイン
ダイアン
かまいたち
ラランド
岡野山添の私物おすそ分け中継2
ショートネタGP ICHIGEKI1（かまいたちMC）
新春！親子愛フォン2（チョコプラMC）
＜午前10時頃＞
見取り図
ナイツ
蛙亭
EXIT
マヂカルラブリー
どぶろっく
ますだおかだ
トップガン ヤーベリック（視聴者お年玉企画）
見取り図
ナイツ
蛙亭
EXIT
マヂカルラブリー
どぶろっく
ますだおかだ
トップガン ヤーベリック（視聴者お年玉企画）
＜午前11時頃＞
ビスケットブラザーズ
かもめんたる
錦鯉
ウエストランド
中川家
岡野山添の私物おすそ分け中継3
ビスケットブラザーズ
かもめんたる
錦鯉
ウエストランド
中川家
岡野山添の私物おすそ分け中継3
＜12時頃※ローカル枠放送＞
新春！親子愛フォン3（チョコプラMC）
ショートネタGP ICHIGEKI2（マヂラブMC）
空気階段
ジャングルポケット
L字ストラックアウト！（視聴者お年玉企画）
新春！親子愛フォン3（チョコプラMC）
ショートネタGP ICHIGEKI2（マヂラブMC）
空気階段
ジャングルポケット
L字ストラックアウト！（視聴者お年玉企画）
＜午後1時頃※ローカル枠放送＞
オズワルド
霜降り明星
ハライチ
岡野山添の私物おすそ分け中継4
オズワルド
霜降り明星
ハライチ
岡野山添の私物おすそ分け中継4
＜午後1時50分頃＞
ワールドカウントダウンLIVE！3 Travis Japan
ニューヨーク
ロッチ
ジャルジャル
Aマッソ
ストレッチーズ
NON STYLE
フットボールアワー
爆笑問題
ワールドカウントダウンLIVE！3 Travis Japan
ニューヨーク
ロッチ
ジャルジャル
Aマッソ
ストレッチーズ
NON STYLE
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