ジャニーズ事務所所属アーティストによる毎年恒例の年越しライブ『ジャニーズカウントダウン2022-2023』が、12月31日から1月1日にかけて東京ドームで開催。不織布マスクの着用などの規則を守った上で、3年ぶりに”声出し”が容認された会場は終始大歓声に包まれた。

トップではHey! Say! JUMPが美少年をバックに「ファンファーレ」を披露。続いて、Lilかんさいをバックになにわ男子「初心LOVE」、Snow Man「ブラザービート」、昨年10月28日に全世界メジャーデビューを果たしたTravis Japan「JUST DANCE!」、Aぇ! GroupをバックにジャニーズWEST「Big Shot!!」、SixTONES「マスカラ」、7 MEN 侍をバックにA.B.C-Z「頑張れ、友よ!」、IMPACTorsをバックにKAT-TUN「DON'T U EVER STOP」、Kis-My-Ft2「Luv Bias」、関ジャニ∞「T.W.L」、HiHi JetsをバックにNEWS「NEWSニッポン」、マリウス葉が年内での芸能界引退を発表し、最後の5人での出演となったSexy Zone「Sexy Zone」、King & Prince「シンデレラガール」とヒット曲でつなげた。

全員でのカウントダウンの後は、マリウスのタイトルコールで、一夜限りのシャッフルユニットが歴代グループのヒット曲を披露する「ジャニーズシャッフルメドレー」がスタート。KinKi Kids「硝子の少年」、嵐「Happiness」、SMAP「青いイナズマ」、近藤真彦「ミッドナイト・シャッフル」、修二と彰「青春アミーゴ」、少年隊「仮面舞踏会」、V6「愛なんだ」、TOKIO「宙船」、トラジ・ハイジ「ファンタスティポ」を披露し、年男によるKinKi Kids「フラワー」で締めくくった。

他グループのヒット曲をカバーする「グループチェンジメドレー」では、15組がそれぞれ歌唱。

・Hey! Say! JUMP→嵐「Troublemaker」

・KAT-TUN→SixTONES「Imitation Rain」

・A.B.C-Z→KAT-TUN「Keep the faith」

・ジャニーズWEST→TOKIO「LOVE YOU ONLY」

・Kis-My-Ft2→NEWS「希望〜Yell〜」

・King & Prince→KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」

・Snow Man→King & Princeの「koi-wazurai」

・なにわ男子→Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」

・関ジャニ∞→なにわ男子「初心LOVE」

・Travis Japan→V6「MUSIC FOR THE PEOPLE」

・SixTONES→タッキー&翼「夢物語」

・Aぇ! Group→関ジャニ∞「ズッコケ男道」

・HiHi Jets→Kis-My-Ft2「Everybody Go」

・Lilかんさい→ジャニーズWEST「ええじゃないか」

・美 少年→Hey! Say! JUMP「White Love」

そして、Sexy Zoneが5人でのラストステージとして、気迫あふれる「RUN」をパフォーマンス。歌い終えると、メンバーは肩を組んで笑顔を見せた。会場も歓声と拍手でマリウスを送り出した。

デビュー20周年のNEWSが「weeeek」、NHK『紅白歌合戦』から無事到着したKinKi Kidsが、12月30日に結婚を報告した松崎祐介も所属するふぉ~ゆ~を従えて「Amazing Love」を歌唱。MCの国分太一が午前0時には間に合わなかった堂本光一に「光一くんおめでとう!」と誕生日を祝う場面もあった。

最後には、V6の「Waになっておどろう」を全員で披露して幕を下ろした。

■『ジャニーズカウントダウン2022-2023』出演アーティスト

KinKi Kids

NEWS

関ジャニ∞

KAT-TUN

Hey! Say! JUMP

Kis-My-Ft2

Sexy Zone

A.B.C-Z

ジャニーズWEST

King & Prince

SixTONES

Snow Man

なにわ男子

Travis Japan

ジャニーズJr.

関連キーワード 音楽