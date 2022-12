『RIZIN.40』第14試合 クレベル・コイケ(右)に勝利したパトリシオ・ピットブル (C)RIZIN FF

第11試合から第15試合まで行われたRIZIN VS Bellator全面対抗戦は先鋒から大将まで、RIZIN軍が5戦全敗という残酷な結果となった。

先鋒戦の武田光司VSガジ・ラバダノフ、次鋒戦のキム・スーチョルVSフアン・アーチュレッタ、中堅戦の扇久保博正VS堀口恭司、副将戦のクレベル・コイケVSパトリシオ・ピットブル、そして大将戦のホベルト・サトシ・ソウザVS AJ・マッキー。お互いのトップ選手5人同士による対抗戦は、すべてが判定決着までもつれ込む接戦が続いたが、ベラトール軍が完全勝利を収めた。

大将戦のサトシVSマッキーは、サトシがバックからチョークを狙うなど「あわや一本」と思わせる見せ場を何度も作ったが、フィジカルと圧力で勝るマッキーが何度も跳ね返し、ベラトールとしての意地を見せた。

RIZINファンにとって衝撃的な結末となったが、実況の鈴木アナは「RIZINが世界を知った日です!」と、ここからRIZINと世界との戦いがスタートすることを願った。

大会を成功に導いたRIZINの榊原信行CEOは、閉会式で「胸を借りてチャレンジしましたが、5戦5敗と、まだまだメジャーリーグは上だなと。いいです、ここから僕らの若きRIZINファイターとともに、本当に精進して、アメリカのメジャーリーグをぶっ倒せる日を皆さんと一緒に作り上げていきたい」とどん底からの再起を誓った。

