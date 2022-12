『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』第13試合で扇久保博正に勝利した堀口恭司

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(31日/さいたまスーパーアリーナ)

RIZIN VS Bellatorの全面対抗戦の“中堅戦”の扇久保博正VS堀口恭司は、過去2戦で2敗している扇久保が3度目の正直を誓って挑んだが、今回も堀口が実力を見せつけて完封勝利を収めた。

昨年の大みそかのリングでプロポーズに成功し、今年11月には第1子男児が誕生するなど、過去の堀口戦とは違い守るべきものができた扇久保。最初に敗れた10年前から「ずっとリベンジの機会を狙ってきたが、RIZINとBellatorの全面対抗戦での中堅戦としてついに実現した。

しかし、現実は残酷だった。1ラウンドから堀口が得意のカーフキックで扇久保にダメージを与え、終盤には堀口がパンチでダウンを奪って上からパウンドを落とし、あわやレフリーが止めるほどの一方的な攻勢となった。

2ラウンドも堀口が打撃で主導権を握り、扇久保もしのいで上になるシーンもあったが、大きなダメージを与えることができず。3ラウンドも堀口がダウンを奪って上になる時間が長く続き、扇久保は見せ場を作ることができずに試合は終了。判定3-0で堀口が完勝した。

試合後にマイクを握った堀口は「無事に勝つことができました」と喜んだが、「扇久保選手がタフで、KOが取れませんでした。そんな大みそかですみません」と反省の言葉も。拍手を送ってくれる観客に向けて「次は盛り上げるんで!」と約束した。

●RIZIN VS Bellator全面対抗戦

先鋒戦 武田光司 VS ガジ・ラバダノフ

次鋒戦 キム・スーチョル VS 不安・アーチュレッタ

中堅戦 扇久保博正 VS 堀口恭司

副将戦 クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

大将戦 ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

