■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(31日/さいたまスーパーアリーナ)

第12試合のRIZIN VS Bellator全面対抗戦の“次鋒戦”でキム・スーチョルに判定勝利したフアン・アーチュレッタが、試合後インタビュー「また日本で日本人ファイター」と戦いたいとRIZINへの継続参戦への意思を明かした。

対戦したスーチョルについて「タフな選手と感じた。いいパンチを入れて手を痛めて、頭が硬いのに驚いたけど、いい選手だ」と振り返り、「ベラトールでもトップ10に入ると思います」と高く評価した。

日本のリングで戦うことに憧れてきたアーチュレッタは「夢がかなったので光栄です」と喜びながら、「もう一度、RIZINで戦いたい」と継続参戦を希望。対戦相手は「朝倉未来だろうが弟の朝倉海だろうが、誰でもいい」と余裕を見せた。

対抗戦はRIZINの負け越しとなったが、日本のファイターに足りない点を聞かれると「攻撃面での自信を持つことが足りない。スーチョルももっと攻撃的にやってくれば、自分は大変だったかもしれない」とアドバイスを送った。

●RIZIN VS Bellator全面対抗戦

先鋒戦 武田光司 VS ガジ・ラバダノフ

次鋒戦 キム・スーチョル VS 不安・アーチュレッタ

中堅戦 扇久保博正 VS 堀口恭司

副将戦 クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

大将戦 ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

