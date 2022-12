『第73回NHK紅白歌合戦』リハーサルに参加したTHE LAST ROCKSTARS(C)NHK

■『第73回NHK紅白歌合戦』(12月31日 東京・渋谷 NHKホール)

X JAPANのYOSHIKI、L’Arc~en~CielのHYDE、LUNA SEA/X JAPANのSUGIZO、ギタリストのMIYAVIが、11月に結成を電撃発表した4人組バンド「THE LAST ROCKSTARS」が初ステージを披露した。

大物バンドらしく、紅白史上最速のデビュー8日で初出場を決めたTHE LAST ROCKSTARSが登場するなり、司会の大泉洋は「なんなんだ、このオーラは!」と興奮し、スペシャルナビゲーターの櫻井翔も「圧がすごい」と圧倒された。

YOSHIKIが「世界でも活躍するスーパースターたちと一緒に組めて光栄です」と話すと、HYDEは「いや、すごいですよ。日々、波瀾万丈な人生についていっています」と笑い、YOSHIKIも「巻き込んじゃってるね」と笑顔をみせた。

YOSHIKIの大ファンという櫻井は「本当にこうして紅白の舞台でYOSHIKIさんと横に並べるなんて子どものときは想像しなかったし、何よりこのメンバーがそろうということも想像していませんでした」と声を弾ませ、「今日のステージ楽しみにしています」と胸を高鳴らせた。

コメントを求められたゲスト審査員の羽生結弦も「言葉はいらないです。音楽でいろんなことを感じたいです」と、初演奏を心待ちに。大泉は「本当にかっこいいですね。『聖闘士星矢』の聖闘士みたい。漫画から抜け出したよう」としみじみ。司会の橋本環奈は「初ステージが紅白というのもすごいですよね」と高揚した。

THE LAST ROCKSTARS は、12月23日に世界配信したバンドと同名曲「THE LAST ROCKSTARS」を初演奏。YOSHIKIはピアノに続いて、HYDEが望んでいたドラムも披露した。MIYAVI、SUGIZOに挟まれ、伸びやかな声を響かせたHYDEは、ハイキックを決めて視聴者を魅了。絵になる4人の演奏に会場もネットも沸きあがり、羽生はこぶしをつきあげて興奮。YOSHIKIは「かっこよかったっすー!」と歓喜した。

