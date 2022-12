『RIZIN.40』第11試合 武田光司VSガジ・ラバダノフ (C)ORICON NewS inc.

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(31日/さいたまスーパーアリーナ)

RIZIN VS Bellatorの全面対抗戦の“先鋒戦”の武田光司VSガジ・ラバダノフ戦は、3ラウンドにわたって両者が攻め続ける激しい試合で会場は大きく盛り上がり、判定3-0でラバダノフが勝利した。

団体の威信をかけた対抗戦の景気づけのためにお互いに負けられない先鋒戦。自らトップバッターを志願した武田は、強烈な打撃を誇るラバダノフの圧力に押され、1ラウンドからダウンを奪われるピンチを迎えるも、なんとか立ち上がってその後のパンチをしのいで乗り切った。

2ラウンドになると、ダウンのダメージを感じさせず武田が前に出てコーナーに追い詰める展開に。打撃戦になってお一歩も惹かずに互角で打ち合い、前に出続ける武田もラバダノフもスタミナ切れを起こし始める。

そして迎えた第3ラウンド、ラバダノフがタックルを仕掛けてバッグを取るも、スクランブルな展開で武田がバッグを取り返す。再びスタンドに戻ってラバダノフの仕掛けたタックルを武田が潰し、なおもラバダノフが攻めるも武田が決定打を許さない、ともにアグレッシブに攻め続ける動きのある激しい試合となった。

結果は3-0でラバダノフの判定勝ちとなったが、試合後に両者抱き合って健闘を称え合い、敗れた武田にも大きな拍手が会場から送られた。

●RIZIN VS Bellator全面対抗戦

先鋒戦 武田光司 VS ガジ・ラバダノフ

次鋒戦 キム・スーチョル VS 不安・アーチュレッタ

中堅戦 扇久保博正 VS 堀口恭司

副将戦 クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

大将戦 ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

<ABEMA PPVにて全試合生中継>

