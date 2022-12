全国アリーナツアーを完走したUVERworld(C)Shinsuke Tanoguchi

ロックバンド・UVERworldが12月30、31日に福岡マリンメッセで『THE LIVE』のツアーファイナルを迎え、全国5ヶ所11公演で約12万人を動員した全国アリーナツアーを完走した。

同バンドの“聖地”の一つともなっている年末の福岡マリンメッセ公演は30日、31日で3公演を開催。『THE LIVE』ツアーでは全公演においてセットリストを変え、新旧の楽曲を織り交ぜたスペシャルな内容で行われており「このツアーでは今日この日限り、福岡でしかやらない!」と「Colors of the Heart」や「earthy world」「WANNA be BRILLIANT」といったスペシャルな楽曲を展開し、2022年のライブを締めくくった。

2023年にバンド史上初の神奈川・日産スタジアムライブの開催することを発表しているUVERworld。この日産スタジアムは2days、1日目の7月29日は通常公演『THE LIVE』、2日目の7月30日(日)は男性限定ライブ『KING’S PARADE』、通称『男祭り』となり、それぞれ7万2000人の動員を予定している。

『男祭り』は、同バンドが2019年12月20日に東京ドームで行なった『KING’S PARADE 男祭りFINAL』での4万5000人という日本音楽史の動員記録を大幅に更新することとなる。UVERworldの各SNSでは日産スタジアム公演に向けたティザー映像も公開している。

