TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』きょう12月31日深夜（後11：45～1月1日 前5：00）に5時間15分にわたって放送され、総勢82組のアーティストが年越しを盛り上げる。

ジャニーズからは中山優馬、A.B.C-Z、Travis Japan、HiHi Jets／ジャニーズJr.、美 少年／ジャニーズJr.の５組が出演。坂道グループは乃木坂46、櫻坂46、日向坂46が揃い踏み。人気オーディション出身グループ、NiziU、JO1、INIの出演も決まった。

K-POP勢は、KARA、SEVENTEEN、LE SSERAFIM（ル セラフィム）が出演。さらに、HYBE傘下レーベル所属のボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）と&TEAM（エンティーム）は、それぞれの単独ステージに加え、初のコラボステージを披露する。

年をまたいで0時台には、King Gnuが、リーダー常田大希の祖母の自宅から中継で出演。メンバー同士が出会った当初にリハーサルを行うなどした思い出の場所から、「マクド」の愛称でファンに親しまれているインディーズ時代の名曲「McDonald Romance」をテレビ初披露する。

2時台には、12月20日に最終回を迎えた連続ドラマ『君の花になる』から生まれた7人組ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）のラストライブが行われる。TikTokでも話題となった「Melody」と、ドラマメインテーマソング「君の花になる」をメドレーで披露。彼らのパフォーマンスはこれが見納めとなる。

■タイムテーブル

▼12月31日 午後11時台

いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー

INI「CALL 119」

THE SUPER FRUIT「チグハグ」

DA PUMP「ごきげんだぜっ! ～Nothing But Something～」

乃木坂46「ごめんねFingers crossed」

日向坂46「アザトカワイイ」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

※50音順

▼1月1日 午前0時台

【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半】

AKB48「涙サプライズ！」

nobodyknows+「ココロオドル」※中継

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

yama「春を告げる」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

※50音順

【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」

Tani Yuuki「W/X/Y」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

wacci「恋だろ」

※50音順

King Gnu「McDonald Romance」※中継

櫻坂46「五月雨よ」

日向坂46「僕なんか」

マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」

※50音順

▼1月1日 午前1時台

【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】

GENERATIONS「チカラノカギリ」

SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」

NiziU「Step and a step」「Already Special」

Perfume「Spinning World」

yama「色彩」

※50音順

【2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー】

INI「SPECTRA」

AKB48「元カレです」

THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」

DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」

※50音順

ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」

Creepy Nuts「のびしろ」

JO1「SuperCali」

DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」

三浦大知「燦燦」

milet「Walkin' In My Lane」

※50音順

▼1月1日 午前2時台

【8LOOMラストライブ】

8LOOM「Melody」「君の花になる」

【新春お年玉10連発メドレー】

EXIT「Winter Wonderland」

梅田サイファー「KING」

川崎鷹也「366日」

桐谷健太「夢のまた夢」

SUPER BEAVER「ひたむき」

sumika「Lovers」

BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」

FANTASTICS「Summer Bike」

山本彩「風の日」

※50音順

A.B.C-Z「Graceful Runner」

&TEAM「Under the skin」

ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」

ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」

Travis Japan「JUST DANCE!」

Novelbright「愛とか恋とか」

PUFFY「愛のしるし」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「キャラクター」

※50音順

▼1月1日 午前3時台

【2023年 最初のフェスSP】

蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」

＝LOVE「青春“サブリミナル”」

idom「GLOW」

内田雄馬「Congrats!!」

OWV「Let Go」

ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」

都内某所「クッキー」

中山優馬「WEEKEND」

HiHi Jets／ジャニーズJr.「JET」

美 少年／ジャニーズJr.「Sing it」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

BREAKERZ「BUNNY LOVE」

モーニング娘。’23「Happy birthday to Me!」

Liella!「Chance Day, Chance Way!」

リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」

※50音順

▼1月1日 午前4時台

【2023年 最初のフェスSP】

石川花「星空の約束」

ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」

円神「Perfect Circle」

OCTPATH「Like」

Omoinotake「心音」

神はサイコロを振らない「キラキラ」

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」

ClariS「ALIVE」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

PSYCHIC FEVER「Choose One」

Natumi.「ラストノート」

≠ME「はにかみショート」

BuZZ「Chandelier」

ハンブレッダーズ「光」

藤原さくら「まばたき」

FLOW「贈る言葉 2023」

マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」

LIL LEAGUE「Rollah Coaster」

WATWING「The Practice of Love」

※50音順

※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ

※歌唱時間は目安。生放送のため放送内容が変更になる場合あり

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