大みそか深夜放送『CDTV』年越しSPタイムテーブル＆全歌唱曲発表
2022年12月30日 12時31分 (12月30日 13時05分更新)
TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』（12月31日 後11：45～1月1日 前5：00）のタイムテーブルが30日、発表された。総勢82組の出演者がパフォーマンス。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当する。
■タイムテーブル
▼12月31日 午後11時台
いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
INI「CALL 119」
THE SUPER FRUIT「チグハグ」
DA PUMP「ごきげんだぜっ! ～Nothing But Something～」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
日向坂46「アザトカワイイ」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
※50音順
いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
INI「CALL 119」
THE SUPER FRUIT「チグハグ」
DA PUMP「ごきげんだぜっ! ～Nothing But Something～」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
日向坂46「アザトカワイイ」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
※50音順
▼1月1日 午前0時台
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半】
AKB48「涙サプライズ！」
nobodyknows+「ココロオドル」※中継
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
yama「春を告げる」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
※50音順
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半】
AKB48「涙サプライズ！」
nobodyknows+「ココロオドル」※中継
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
yama「春を告げる」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
※50音順
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」
Tani Yuuki「W/X/Y」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
wacci「恋だろ」
※50音順
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」
Tani Yuuki「W/X/Y」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
wacci「恋だろ」
※50音順
King Gnu「McDonald Romance」※中継
櫻坂46「五月雨よ」
日向坂46「僕なんか」
マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
※50音順
櫻坂46「五月雨よ」
日向坂46「僕なんか」
マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
※50音順
▼1月1日 午前1時台
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】
GENERATIONS「チカラノカギリ」
SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」
NiziU「Step and a step」「Already Special」
Perfume「Spinning World」
yama「色彩」
※50音順
【よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半】
GENERATIONS「チカラノカギリ」
SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」
NiziU「Step and a step」「Already Special」
Perfume「Spinning World」
yama「色彩」
※50音順
【2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー】
INI「SPECTRA」
AKB48「元カレです」
THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」
DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
※50音順
INI「SPECTRA」
AKB48「元カレです」
THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」
DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
※50音順
ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」
Creepy Nuts「のびしろ」
JO1「SuperCali」
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
三浦大知「燦燦」
milet「Walkin' In My Lane」
※50音順
Creepy Nuts「のびしろ」
JO1「SuperCali」
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
三浦大知「燦燦」
milet「Walkin' In My Lane」
※50音順
▼1月1日 午前2時台
【8LOOMラストライブ】
8LOOM「Melody」「君の花になる」
【新春お年玉10連発メドレー】
EXIT「Winter Wonderland」
梅田サイファー「KING」
川崎鷹也「366日」
桐谷健太「夢のまた夢」
SUPER BEAVER「ひたむき」
sumika「Lovers」
BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」
FANTASTICS「Summer Bike」
山本彩「風の日」
※50音順
【8LOOMラストライブ】
8LOOM「Melody」「君の花になる」
【新春お年玉10連発メドレー】
EXIT「Winter Wonderland」
梅田サイファー「KING」
川崎鷹也「366日」
桐谷健太「夢のまた夢」
SUPER BEAVER「ひたむき」
sumika「Lovers」
BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」
FANTASTICS「Summer Bike」
山本彩「風の日」
※50音順
A.B.C-Z「Graceful Runner」
&TEAM「Under the skin」
ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」
ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」
Travis Japan「JUST DANCE!」
Novelbright「愛とか恋とか」
PUFFY「愛のしるし」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
※50音順
&TEAM「Under the skin」
ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」
ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」
Travis Japan「JUST DANCE!」
Novelbright「愛とか恋とか」
PUFFY「愛のしるし」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
※50音順
▼1月1日 午前3時台
【2023年 最初のフェスSP】
蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」
＝LOVE「青春“サブリミナル”」
idom「GLOW」
内田雄馬「Congrats!!」
OWV「Let Go」
ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」
都内某所「クッキー」
中山優馬「WEEKEND」
HiHi Jets／ジャニーズJr.「JET」
美 少年／ジャニーズJr.「Sing it」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
BREAKERZ「BUNNY LOVE」
モーニング娘。’23「Happy birthday to Me!」
Liella!「Chance Day, Chance Way!」
リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」
※50音順
【2023年 最初のフェスSP】
蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」
＝LOVE「青春“サブリミナル”」
idom「GLOW」
内田雄馬「Congrats!!」
OWV「Let Go」
ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」
都内某所「クッキー」
中山優馬「WEEKEND」
HiHi Jets／ジャニーズJr.「JET」
美 少年／ジャニーズJr.「Sing it」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
BREAKERZ「BUNNY LOVE」
モーニング娘。’23「Happy birthday to Me!」
Liella!「Chance Day, Chance Way!」
リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」
※50音順
▼1月1日 午前4時台
【2023年 最初のフェスSP】
石川花「星空の約束」
ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」
円神「Perfect Circle」
OCTPATH「Like」
Omoinotake「心音」
神はサイコロを振らない「キラキラ」
カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」
ClariS「ALIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
PSYCHIC FEVER「Choose One」
Natumi.「ラストノート」
≠ME「はにかみショート」
BuZZ「Chandelier」
ハンブレッダーズ「光」
藤原さくら「まばたき」
FLOW「贈る言葉 2023」
マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
LIL LEAGUE「Rollah Coaster」
WATWING「The Practice of Love」
※50音順
※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ
※歌唱時間は目安。生放送のため放送内容が変更になる場合あり
【2023年 最初のフェスSP】
石川花「星空の約束」
ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」
円神「Perfect Circle」
OCTPATH「Like」
Omoinotake「心音」
神はサイコロを振らない「キラキラ」
カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」
ClariS「ALIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
PSYCHIC FEVER「Choose One」
Natumi.「ラストノート」
≠ME「はにかみショート」
BuZZ「Chandelier」
ハンブレッダーズ「光」
藤原さくら「まばたき」
FLOW「贈る言葉 2023」
マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
LIL LEAGUE「Rollah Coaster」
WATWING「The Practice of Love」
※50音順
※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ
※歌唱時間は目安。生放送のため放送内容が変更になる場合あり
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