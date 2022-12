ももいろクローバーZ(左から)佐々木彩夏、百田夏菜子、玉井詩織、高城れに (C)ORICON NewS inc.

毎年恒例となり、今年第6回を迎える年越しライブ『ももいろ歌合戦』を主催するももいろクローバーZ。大みそかに東京・日本武道館で開催される同ライブでは、今年も応援団長に舘ひろしを迎え、50組以上のアーティストがそろう8時間の生放送が「ABEMA」などで配信・放送される。

総合司会は東京03・飯塚悟志が務め、ももクロのメンバー4人は昨年と同様、紅組:玉井詩織&佐々木彩夏、白組:百田夏菜子&高城れにに分かれる。そんな『ももいろ歌合戦』直前に、メンバー4人に独占インタビューを敢行。出場者が続々発表される中、主催を務める意気込みを聞いた。

【高城れに】年々どんどんすごくなってきて…。出場者の皆さんもそうですし、『ももいろ歌合戦』というイベント自体が、本当にたくさんの方々に知っていただけてるなと毎年思うので、とてもうれしく思います。だからこそ、「また出たい」とか、「また見たい」と思ってもらえるような、みんなに愛されるイベントの1つとなるべく、今年も頑張りたいと思います!

【玉井】私たちにとっても、年末の大イベント。連続出場してくださってるアーティストの皆さんも、『ももいろ歌合戦』がないと年越せないよって言ってくださったりとか、初めましての方とかも参加していただけるようになったりしているのは、このイベントがいろんな方に知っていただけてるんだなと実感します。最初は、ファンの皆さんと自分たちがいい年越しをしたいって始めたものが、こうやって私たちのファンではない方も楽しみにしてもらえるイベントになってるっていうのは、すごくうれしいなと思います。

【百田】本当に盛りだくさんで、一瞬で終わってしまうんですよ。気づいたら年を越しててっていうのを何度も経験してるので、もっと一瞬一瞬を噛みしめたいなと思います。個人的に、生放送で1回はなにかをやらかしてしまっているので(笑)、今年はしっかりと務めあげて白組を勝たせられるように、れにちゃんと力を合わせて盛り上げていきたいと思います!

【佐々木】たくさんの豪華なアーティストの皆さんが出てくださってて、出場者の方々を改めて見ると本当にすごいなって。こんなにたくさんの方が協力してくださって、うれしいですし、心強いです! みんなで音楽を通して、楽しい年納めをしたいっていう思いが、見てくださる皆さんに伝わるように頑張りたいです!

■ABEMA 『第6回 ももいろ歌合戦~50組以上の超豪華出場者と年越し8時間無料生放送~』 番組概要

放送日程:2022年12月31日(土) 午後5時~生放送

放送チャンネル:ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL: https://abema.tv/channels/special-plus/slots/B9i6BkhYYd1Fao

番宣URL: https://youtu.be/SERce-Xxl-g

【総合司会】

東京03 飯塚悟志[5]

【応援団長】

舘ひろし[3]

【出場者 (50音順、[ ]内は出場回数)】

アイドルマスター シンデレラガールズ [初]

AMEFURASSHI(愛来、小島はな)[2]

Anna[2]

いぎなり東北産[2]

=LOVE [初]

石川柊太[4]

泉谷しげる[4]

五木ひろし[2]

ukka[初]

ウマ娘 プリティーダービー[2]

オーイシマサヨシ[3]

岡田将生 [4]

オテンキ[初]

かが屋[初]

華原朋美[2]

氣志團[6]

CROWN POP(三田美吹、田中咲帆、里菜)[2]

小西成弥[初]

サイプレス上野とロベルト吉野[6]

ささきいさお[初]

THE SUPER FRUIT[初]

さだまさし[6]

塩乃華織[6]

湘南乃風[初]

笑福亭鶴瓶[6]

私立恵比寿中学[4]

水前寺清子[6]

SUPER★DRAGON[4]

鈴木愛理[初]

青春応援団 我無沙羅[初]

声優と夜あそび(森久保祥太郎・仲村宗悟)[初]

SOPHIA [初]

Da-iCE[2]

田中将大[6]

TEAM SHACHI[初]

超ときめき?宣伝部 [3]

超特急[初]

東京女子流[5]

東京ホテイソン[2]

土佐兄弟[初]

Toshl[初]

戸田恵子[3]

703号室 [3]

西川貴教[4]

nobodyknows+[初]

Novelbright[初]

BUDDiiS [初]

播磨かな[2]

ばんばんざい[初]

THE BEAT GARDEN[初]

ファーストサマーウイカ[3]

FANTASTICS from EXILE TRIBE[初]

ヘラヘラ三銃士[初]

B.O.L.T(内藤るな)[2]

松崎しげる[5]

松本明子[6]

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士(豊前江/桑名江/松井江/五月雨江/村雲江/水心子正秀)[初]

森口博子[6]

山本譲二[初]

※一部出場者はVTRでの出演となります

