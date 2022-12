(左から)メッシ、ペレ、ネイマール (C)ORICON NewS inc.

サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏が亡くなった。82歳。ブラジルのメディアなどが報じた。これを受け、世界中のサッカー選手&関係者が思い出の写真とともに追悼した。

アルゼンチン代表のメッシはインスタグラムを通じて「Descansa en paz,」とペレ氏とのツーショット写真を公開。

同じくフランス代表のエムバペも自身のツイッターを更新し、「The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING」とペレ氏の偉業を伝えながら、思い出のツーショット写真を投稿した。

そして、ブラジル代表のネイマールもインスタグラムを更新し「Antes de Pele, “10” era apenas um numero.Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida.Mas essa frase, linda, esta incompleta.Eu diria que antes de Pele, o futebol era apenas um esporte.Pele mudou tudo.」。

「Transformou o futebol em arte, em entretenimento.Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente:Deu visibilidade ao Brasil.O futebol e o Brasil elevaram seu status gracas ao Rei!Ele se foi, mas a sua magia permanecera.Pele e ETERNO!!」

(ペレが登場する前の10番はただの数字だった。 このフレーズをどこかで読んだことがある。フットボールはただのスポーツだったと思うが、ペレがすべてを変えた。 彼はサッカーを芸術に変え、エンターテイメントに変えた。貧しい人、黒人に声をあげ、サッカーとブラジルは王様のおかげで地位を上げた! 彼はいないが、魔法は残っている。 ペレは永遠だ!!)と偉業に触れながら追悼した。

ペレさんは15歳でデビューし、ブラジル代表のエースとしてワールドカップで3回優勝するなどの偉業を成し遂げている伝説的なサッカー選手。

レジェンドの訃報にネット上では、スペインのビッグクラブであるレアル・マドリードは公式サイトを通じて「世界サッカー界で歴代最大のスターの一人、エドソン・アランテス・ド・ナシメント、ペレ氏の死去に対して哀悼の意を表します」と追悼。

さらに、ペレ氏の偉業についても触れ「ペレ氏の伝説はこれから先もずっとこのスポーツを愛するすべての人たちの記憶の中に生き続け、その偉業は世界サッカー界の偉大なる神話の一つになります。ブラジル代表としてペレ氏は1958年、1962年、1970年と3回にわたり世界チャンピオンになりました。およそ20年プレーしたサントスF. C.ではリベルタドーレス杯2回、インターコンチネンタル杯2回、ブラジル選手権6回などの優勝を達成、ニューヨーク・コスモスでは北米サッカーリーグを1回制しました」と説明。

最後に「その選手キャリアを通じて1282得点を記録、113回に渡りブラジル代表としてプレーしました。ペレ氏は享年82歳でした。ご冥福をお祈りします」と伝えた。

