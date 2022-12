キリアン・エムバペ(C)ORICON NewS inc.

フランスのサッカークラブ「パリ・サンジェルマン」(PSG)に所属するFWのキリアン・エムバペが30日、自身のツイッターを更新し、サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏が82歳で亡くなったことを受け、追悼した。

ツイッターでは「The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING」と追悼しながらペレ氏の偉業を称えた。

なお、ペレ氏とのツーショット写真を投稿している。

ペレ氏は15歳でデビューし、ブラジル代表のエースとしてワールドカップで3回優勝するなどの偉業を成し遂げている伝説的なサッカー選手。

娘のケリー(Kely Nascimento)さんは、インスタグラムを通じて「私たちがいるのはすべてあなたのおかげです。私たちはあなたをいつまでも愛しています。安らかに眠れますように」(翻訳)と伝えている。

