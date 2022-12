サッカーの王様と呼ばれるペレ氏(2014年撮影) (C)ORICON NewS inc.

サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏が亡くなった。82歳。ブラジルのメディアなどが報じた。

娘のケリー(Kely Nascimento)さんは、インスタグラムを通じて「私たちがいるのはすべてあなたのおかげです。私たちはあなたをいつまでも愛しています。安らかに眠れますように」(翻訳)と伝えている。

ペレさんは15歳でデビューし、ブラジル代表のエースとしてワールドカップで3回優勝するなどの偉業を成し遂げている伝説的なサッカー選手。

レジェンドの訃報にネット上では、スペインのビッグクラブであるレアル・マドリードは公式サイトを通じて「世界サッカー界で歴代最大のスターの一人、エドソン・アランテス・ド・ナシメント、ペレ氏の死去に対して哀悼の意を表します。レアル・マドリードは同氏のご家族、親愛なる人々、所属して来たクラブとブラジルサッカー連盟、さらにブラジルと全世界のサポーターに対し心からお悔やみを申し上げます」と追悼。

さらに、ペレ氏の偉業についても触れ「ペレ氏の伝説はこれから先もずっとこのスポーツを愛するすべての人たちの記憶の中に生き続け、その偉業は世界サッカー界の偉大なる神話の一つになります。ブラジル代表としてペレ氏は1958年、1962年、1970年と3回にわたり世界チャンピオンになりました。およそ20年プレーしたサントスF. C.ではリベルタドーレス杯2回、インターコンチネンタル杯2回、ブラジル選手権6回などの優勝を達成、ニューヨーク・コスモスでは北米サッカーリーグを1回制しました」と説明。

最後に「その選手キャリアを通じて1282得点を記録、113回に渡りブラジル代表としてプレーしました。ペレ氏は享年82歳でした。ご冥福をお祈りします」と伝えた。

ペレ氏の訃報に「ウソだろ…」「ペレ。あなたの伝説と背番号は永遠に受け継がれていきます。安らかにお眠りください」「ブラジルの背番号10よ、永遠に…」「Brazilian legend Pele has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.All thoughts with the family.RIP, legend」「One of the greatest footballers of all time. The King.RIP Pele.」などと世界中で惜しむ声があがっており、ツイッターでは「ペレ(Pele)」が世界トレンド1位になっている。(30日午前5時現在)

