新型コロナは収束に至らないものの、世の中がかつての日常を取り戻す方向にかじを切ってから最初の年を迎える。飛躍を象徴する卯年、閉塞状況を打破し、人生の新たな出発点を迎えた、あるいは迎えようとする東濃の人たちに焦点を当てる。

