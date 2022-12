4人組バンド・King Gnuが、TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』(12月31日 後11:45~1月1日 前5:00)の追加出演アーティストとして発表された。

披露するのは、インディーズ時代にリリースした1stアルバム『Tokyo Rendez-Vous』(トーキョー ランデブー)収録曲「McDonald Romance」。「マクド」の愛称でファンに親しまれている初期の名曲をテレビ初披露する。

そして、披露する場所は、メンバー同士が出会った当初にリハーサルを行うなど、思い出の詰まった、常田大希の祖母の自宅。『CDTVライブ!ライブ!』でしか見られないスペシャルなパフォーマンスをスペシャルな場所から届ける。

進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当。総勢82組の出演アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、30日に発表される。

■『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』

▼出演アーティスト(※50音順)

INI

蒼井翔太

EXIT

=LOVE

石川花

idom

内田雄馬

梅田サイファー

ウルトラ寿司ふぁいやー

AKB48

A.B.C-Z

円神

&TEAM

ENHYPEN

OWV

OCTPATH

Omoinotake

神はサイコロを振らない

カメレオン・ライム・ウーピーパイ

KARA

川崎鷹也

桐谷健太

King Gnu ★

ClariS

Creepy Nuts

Kep1er

ゴールデンボンバー

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

ザ・クロマニヨンズ

THE SUPER FRUIT

THE RAMPAGE

JO1

ジェジュン

GENERATIONS

SUPER BEAVER

sumika

SEVENTEEN

Tani Yuuki

DA PUMP

DISH//

都内某所

Travis Japan

中山優馬

Natumi.

NiziU

乃木坂46

≠ME

nobodyknows+

Novelbright

HiHi Jets/ジャニーズJr.

BuZZ

PUFFY

Perfume

BALLISTIK BOYZ

ハンブレッダーズ

THE BEAT GARDEN

美 少年/ジャニーズJr.

日向坂46

FUNKY MONKEY BΛBY'S

FANTASTICS

藤原さくら

ブルーベリーソーダ

8LOOM

BREAKERZ

FLOW

マカロニえんぴつ

マハラージャン

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

milet

モーニング娘。’23

yama

山本彩

Liella!

Little Glee Monster

リトルブラックドレス

緑黄色社会

LIL LEAGUE

LE SSERAFIM

wacci

WATWING

★=追加発表

※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ

