King Gnu、常田大希の祖母宅から新年初パフォーマンス 『CDTV』年越しSPで初期名曲をTV初披露へ
2022年12月29日 19時00分 (12月29日 21時06分更新)
4人組バンド・King Gnuが、TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』（12月31日 後11：45～1月1日 前5：00）の追加出演アーティストとして発表された。
披露するのは、インディーズ時代にリリースした１stアルバム『Tokyo Rendez-Vous』（トーキョー ランデブー）収録曲「McDonald Romance」。「マクド」の愛称でファンに親しまれている初期の名曲をテレビ初披露する。
そして、披露する場所は、メンバー同士が出会った当初にリハーサルを行うなど、思い出の詰まった、常田大希の祖母の自宅。『CDTVライブ！ライブ！』でしか見られないスペシャルなパフォーマンスをスペシャルな場所から届ける。
進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当。総勢82組の出演アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、30日に発表される。
■『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』
▼出演アーティスト（※50音順）
INI
蒼井翔太
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
King Gnu ★
ClariS
Creepy Nuts
Kep1er
ゴールデンボンバー
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
都内某所
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
8LOOM
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
★＝追加発表
※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ
▼出演アーティスト（※50音順）
INI
蒼井翔太
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
King Gnu ★
ClariS
Creepy Nuts
Kep1er
ゴールデンボンバー
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
都内某所
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
8LOOM
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
★＝追加発表
※Anlyと家入レオは新型コロナウイルス感染のため出演見合わせ
▼進行
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
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