30日放送の『アウト×デラックス 禁断の復活 レジェンド大集合SP』に出演する(左から)遠野なぎこ、山崎まさよし(C)フジテレビ

フジテレビでは、12月30日に『アウト×デラックス2022 禁断の復活 レジェンド大集合SP』(後11:10~)を放送。2013年4月にレギュラー放送がスタートし、今年3月にレギュラー放送が終了、9年の歴史に幕を下ろしたが、今回、レギュラー放送終了から9ヶ月ぶりに特番として復活する。

番組は、“アウトとグッドは紙一重である”という、番組コンセプトのもと、独特の世界観を持って生きているこだわりの人たちを招き、矢部浩之(ナインティナイン)、マツコ・デラックスと共に、アウトなトークを展開するトークバラエティー。

番組には、矢部とマツコはもちろん、山里亮太(南海キャンディーズ)はじめ、個性豊かなアウト軍団の面々が再集結する。先日発表したゲスト、上沼恵美子の登場には、癖の強いアウトな人たちを数々見てきた矢部とマツコもお手上げになるほど、アウトなトーク連発で大盛り上がりの展開となったが、今回のスペシャルではそのほかにもアウトなゲストが数々登場する。

オープニングでは久しぶりに集まったアウト軍団一人ひとりに近況を聞いていく。番組終了から9ヶ月がたち、アウトメンバーはパワーアップしているようで、“ひふみん”こと加藤一二三は今年度の文化功労者に選ばれ天皇皇后両陛下と面会。1億円以上を美容整形に投じ、自身のYouTubeチャンネル『整形ちゃんねる』が大人気のアレンは、バストサイズがJカップに進化。

塚田僚一(A.B.C-Z)はボディービルの大会に出場し色黒となり、ロシア出身のタレント・小原ブラスは国際情勢の変化によって、もともとのキャラとは違う社会派タレントに。女性陣では、矢部美穂は騎手の山林堂信彦と結婚、遠野なぎこはできたてホヤホヤの彼氏と幸せに暮らし、映画ライターの森田真帆はハリウッドで制作費1億円レベルの映画制作を(!?)などなど、アウトっぷり健在の面々に、矢部・マツコも驚きを隠せない様子となる。

矢部から「遠野なぎこを失禁させるアーティスト」と紹介されると、遠野の20年来の大ファンだという山崎まさよしが登場。山崎の登場に「きゃー!」と絶叫する遠野。「本人を目の前にしたら泣くとかではなく、失禁する」と話す遠野が山崎を好きになったのは、25歳の時に急に夢に山崎が出てきてから。そこから恋に落ち、すぐにファンクラブに入会。「彼と出会うために芸能界に入ったと言っても過言ではない」「『アウト×デラックス』に出たのもいつか彼とお会いするかもと思ったから」と熱弁する。

遠野が山崎を好きになるのはわかると共感するマツコ。「男性としてのエロスを感じる」「世界で一番エロい」と山崎の魅力を語る遠野に、山崎は「光栄です」と言いながらもあまりの熱意に少しおびえている様子。そんな山崎だが、番組に登場したからにはアウトな面があるというのか?実は山崎は“ギターよりもノコギリばかりひいている”DIYが大好きな男だと山里が明かす。

ただ、木材をカットするだけでなく、溶接まで自分で行うほどのDIY好きという山崎は、「電動ノコギリを自分で作ったことがある」と話し、それには矢部も「アホですね!」とアウト認定!そんな山崎、DIYが好き過ぎて、自身のYouTubeチャンネルが“ほぼDIYチャンネル”になっているという。

しかし、チャンネルの動画の中で再生数が多いのはあくまで音楽系の動画で、山崎のDIYの動画は再生回数が思わしくない結果となっている様子。ファンに求められているのは、あくまで音楽活動を動画として上げてほしいということなのか。山崎のYouTubeのコメント欄にはファンの正直な声が記されていた。

最後には、『アウト×デラックス』の歌姫・柿沼しのぶが山崎の名曲『One more time, One more chance』をYouTubeで大人気の『THE FIRST TAKE』風に歌い上げる様を山崎本人に見せることに。本家の『THE FIRST TAKE』ではあり得ない柿沼の歌唱にマツコは「何を見させられているの!?」と困惑。しばらくテレビで見ることができなかった、柿沼のアウトっぷりは健在。どんな仕上がりになっているのかは注目だ。

関連キーワード エンタメ総合