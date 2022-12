『RIZIN MC BATTLE』で優勝したMU-TON (C)ORICON NewS inc.

MCバトル『RIZIN MC BATTLE 2022 “I am The Champion” Supported by +WEED』が28日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された。“オールスター級”の出場者の中から、ラッパーのMU-TONが優勝を飾り、大みそかにさいたまスーパーアリーナで開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』のライブ出演権と賞金30万円を獲得した。

今回のMCバトルは『RIZIN冬祭り2022』の一環で実施された。出場したラッパーは晋平太、呂布カルマ、DOTAMA、MU-TON、CHEHON、ID、MOL53、fuma no KTRの8人。いずれの出場者も有名なMCバトル大会で優勝するなど実績は十分で、まさに“オールスター級”のラッパーが集結した。

事前に対戦カードは発表されておらず、バトル開始直前にくじ引きで決定。ルールは8小節×4本で、観客が判定した。1回戦は「ID VS 晋平太」「DOTAMA VS CHEHON」「fuma no KTR VS MU-TON」「呂布カルマ VS MOL53」、準決勝は「晋平太 VS DOTAMA」「MU-TON VS 呂布カルマ」で行われた。

決勝カードは「DOTAMA VS MU-TON」。白熱したバトルは、延長戦の末にMU-TONが制した。その後のウイニングラップでも“MU-TON節”を響かせ、寒空の下で行われた会場を最後まで盛り上げた。

