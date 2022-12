『TIRTIR presents TGC X'mas 2022』に登場したハラミちゃん

ポップスピアニストのハラミちゃんが23日、コンラッド大阪にて開催されたクリスマスイベント『TIRTIR presents TGC X'mas 2022』に登場。名曲の数々を熱演で届けた。

11月19日に開催された『TGC KITAKYUSHU 2022 by TOKYO GIRLS COLLECTION』でもパフォーマンスを披露し、ファッションショーとの初めてのコラボレーションで話題を呼んでいたハラミちゃん。「ピアノだけを聴く機会はなかなか無いと思いますが、クリスマスムードを高められればと思うので、是非これを機会に聴いていってください」とあいさつし、マライア・キャリーの名曲「恋人たちのクリスマス」から始まり、TikTokを中心に流行中のHoneyWorksの楽曲「可愛くてごめん (feat. かぴ)」、先日最終回を迎えたフジテレビ系ドラマ『silent』の主題歌、Official髭男dismの楽曲「Subtitle」、そしてBOAの「メリクリ」を披露した。

ゲストからのリクエストコーナーでは、宇多田ヒカルの「First Love」、セリーヌ・ディオンの「My Heart Will Go On」、再びマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマ

ス」、そしてその場で耳コピしたアリアナ・グランデの「Santa Tell Me」の即興メドレーを演奏し会場を更に魅了。聖なる夜の訪れを告げるかのように、感動的でドラマティックなサウンドを届けた。

お笑いコンビのヘンダーソンをMCに迎えて繰り広げたトークでは「こんなに美しい方々に囲まれて演奏できて幸せ」と感想を述べ、「実は家が厳しくて、思い描いてたようにサンタさんが来たことないんです」とクリスマスの思い出を語っていた。

