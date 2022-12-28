松井雅人

オリックスは来年１月１日付の機構改革及び人事異動を２８日、発表した。事業本部・事業運営部「ファーム事業グループ」は「スタジアム運営グループ」に名称を変更し、「神戸事業所」を廃止して、その業務を「事業運営部」に移管する。異動は次の通りで、元オリックス投手でメジャーでも活躍した長谷川滋利Ｄｅｐｕｔｙ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ（５４）は契約終了で退団する。また、今年限りで戦力外となった松井雅人捕手（３５）はスコアラーに転身する。〈〉内は旧職。

【役員人事】▽小浜裕一 執行役員 球団本部副本部長兼事業本部 事業運営部長兼株式会社大阪シティドーム 事業本部副本部長（事業１課担当）〈執行役員 球団本部副本部長兼事業本部 事業運営部長兼事業本部 コミュニティグループ長兼株式会社大阪シティドーム 事業本部 副本部長（事業１課担当）〉

【球団内異動】▽福良淳一 球団本部ゼネラルマネージャー兼編成部長〈球団本部ゼネラルマネージャー兼編成部長兼プロ調査グループ長〉

▽内匠政博 球団本部編成部プロ調査グループ〈球団本部編成部アマチュアスカウトグループ〉

▽森浩二 球団本部管理部青濤館副寮長〈球団本部編成部プロ調査グループ〉

▽宮田隆 球団本部編成部プロ調査グループ長〈球団本部編成部プロ調査グループ〉

▽佐藤広 球団本部管理部副部長兼育成グループ長〈球団本部管理部チーム運営グループ長〉

▽杉山直久 球団本部管理部チーム運営グループ長〈球団本部管理部チーム運営グループ〉

▽今村文昭 球団本部管理部スコアラーグループ長〈球団本部管理部スコアラーグループ〉

▽川畑泰博 事業本部事業運営部スタジアム運営グループ〈球団本部管理部スコアラーグループ〉

▽義和弘 球団本部管理部スコアラーグループ兼戦略データグループ〈球団本部管理部スコアラーグループ〉

▽田中雅興 事業本部事業運営部コミュニティグループ兼株式会社大阪シティドーム事業本部事業１課〈球団本部管理部育成グループ長〉

▽渡辺隆洋 球団本部管理部チーム運営グループ〈球団本部管理部育成グループ〉

▽島袋修 球団本部管理部査定グループ長〈球団本部管理部査定グループ長兼スコアラーグループ長〉

【新入団】▽牧野塁 球団本部編成部アマチュアスカウトグループ

▽別府修作 球団本部管理部スコアラーグループ

▽松井雅人 球団本部管理部スコアラーグループ

▽前田悠人 球団本部管理部コンディショニンググループ

▽村上隼紀 球団本部管理部コンディショニンググループ

▽山本和作 広報部

▽井阪功大 球団本部アシスタントスタッフ

▽井口竜気 球団本部アシスタントスタッフ

▽渡辺潤 球団本部アシスタントスタッフ

▽叺田本気（かますだ・もとき） 球団本部アシスタントスタッフ

【退団（３１日付）】▽藤田義隆 定年退職〈球団本部国際渉外部 国際渉外グループ〉

▽山本克也 契約終了〈球団本部管理部青濤館副寮長〉

▽鎌田一生 契約終了〈球団本部管理部コンディショニンググループ〉

▽若林慶一郎 契約終了〈球団本部国際渉外部国際渉外グループ〉

▽瓜野純嗣 契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉

▽大嶋達也 契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉

▽久保聖也 契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉