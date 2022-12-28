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松井雅人捕手はスコアラー転身 今年限りで戦力外【オリックス】

2022年12月28日 16時36分

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松井雅人

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オリックスは来年１月１日付の機構改革及び人事異動を２８日、発表した。事業本部・事業運営部「ファーム事業グループ」は「スタジアム運営グループ」に名称を変更し、「神戸事業所」を廃止して、その業務を「事業運営部」に移管する。異動は次の通りで、元オリックス投手でメジャーでも活躍した長谷川滋利Ｄｅｐｕｔｙ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍａｎａｇｅｒ（５４）は契約終了で退団する。また、今年限りで戦力外となった松井雅人捕手（３５）はスコアラーに転身する。〈〉内は旧職。
　【役員人事】▽小浜裕一　執行役員　球団本部副本部長兼事業本部　事業運営部長兼株式会社大阪シティドーム　事業本部副本部長（事業１課担当）〈執行役員　球団本部副本部長兼事業本部　事業運営部長兼事業本部　コミュニティグループ長兼株式会社大阪シティドーム　事業本部　副本部長（事業１課担当）〉
　【球団内異動】▽福良淳一　球団本部ゼネラルマネージャー兼編成部長〈球団本部ゼネラルマネージャー兼編成部長兼プロ調査グループ長〉
　▽内匠政博　球団本部編成部プロ調査グループ〈球団本部編成部アマチュアスカウトグループ〉
　▽森浩二　球団本部管理部青濤館副寮長〈球団本部編成部プロ調査グループ〉
　▽宮田隆　球団本部編成部プロ調査グループ長〈球団本部編成部プロ調査グループ〉
　▽佐藤広　球団本部管理部副部長兼育成グループ長〈球団本部管理部チーム運営グループ長〉
　▽杉山直久　球団本部管理部チーム運営グループ長〈球団本部管理部チーム運営グループ〉
　▽今村文昭　球団本部管理部スコアラーグループ長〈球団本部管理部スコアラーグループ〉
　▽川畑泰博　事業本部事業運営部スタジアム運営グループ〈球団本部管理部スコアラーグループ〉
　▽義和弘　球団本部管理部スコアラーグループ兼戦略データグループ〈球団本部管理部スコアラーグループ〉
　▽田中雅興　事業本部事業運営部コミュニティグループ兼株式会社大阪シティドーム事業本部事業１課〈球団本部管理部育成グループ長〉
　▽渡辺隆洋　球団本部管理部チーム運営グループ〈球団本部管理部育成グループ〉
　▽島袋修　球団本部管理部査定グループ長〈球団本部管理部査定グループ長兼スコアラーグループ長〉
　【新入団】▽牧野塁　球団本部編成部アマチュアスカウトグループ
　▽別府修作　球団本部管理部スコアラーグループ
　▽松井雅人　球団本部管理部スコアラーグループ
　▽前田悠人　球団本部管理部コンディショニンググループ
　▽村上隼紀　球団本部管理部コンディショニンググループ
　▽山本和作　広報部
　▽井阪功大　球団本部アシスタントスタッフ
　▽井口竜気　球団本部アシスタントスタッフ
　▽渡辺潤　球団本部アシスタントスタッフ
　▽叺田本気（かますだ・もとき）　球団本部アシスタントスタッフ
　【退団（３１日付）】▽藤田義隆　定年退職〈球団本部国際渉外部　国際渉外グループ〉
　▽山本克也　契約終了〈球団本部管理部青濤館副寮長〉
　▽鎌田一生　契約終了〈球団本部管理部コンディショニンググループ〉
　▽若林慶一郎　契約終了〈球団本部国際渉外部国際渉外グループ〉
　▽瓜野純嗣　契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉
　▽大嶋達也　契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉
　▽久保聖也　契約終了〈球団本部アシスタントスタッフ〉

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