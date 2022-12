ORICON NEWSの単独インタビューに応じたRIZIN榊原信行CEO【撮影/谷脇貢史】 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会に向けてさまざまな調整に追われるRIZIN榊原信行CEO(※榊=木へんに神)の貴重な時間をキャッチし、独占インタビューを実施した。6月の『THE MATCH 2022』、9月の『超RIZIN』、そして大みそかの『RIZIN.40』というビッグイベントを連発した2022年を経た来年へのビジョン、今年急成長した平本蓮、そして世間の注目を集めるBreakingDownについて、じっくりと語った。(全2回の2回目)

■格闘技ブームを実感も「ツールや時代に合わせないと置いていかれる危機感がある」

――今年は6月に那須川天心VS武尊の『THE MATCH 2022』、9月にフロイド・メイウェザーVS朝倉未来の『超RIZIN』、そしてベラトールと対抗戦の『RIZIN.40』と、例年の大みそか規模の大きな大会が3回もあった豪華な1年でした。ちょっと一息つきたい思いもあるのでは?

【榊原】いえいえ。ファンの皆さんとこの数年で作り上げてきた熱が実現したイベントが今年は続きましたが、まだファンのみなさんが“お腹いっぱい”ではなくてハングリーな状態でしたら、僕らはそこに向けてコンテンツを作り続けていきたい。過去のRIZINでも『THE MATCH』でもお見せしていないような景色を体感してもらえる機会を作れるよう、2023年に向けた準備も進んでいます。

――若い人の日常会話やテレビでのタレントの会話で、「RIZIN」という言葉を聞く機会が増えてきたと感じますが、榊原さんも実感することはありますか?

【榊原】「RIZIN」はもちろん「BreakingDown」も聞くことが増たり、格闘技がSNSのトレンドに上がってくることが多くなりましたね。若い世代はテレビよりもSNSで拡散していて、特にTikTokの影響力ってすごい。テレビを見て育った僕ら世代とは情報の集め方がぜんぜん違うし、うまく合わせていかないとすぐに置いていかれる危機感も持っています。

――今はSNSで世界中の人が発信できる環境になりました。

【榊原】この前、素人の動画で「きょうの格闘技ニュース」みたいな、その日に格闘技界で起きた情報や選手のSNSの発言を調べて、それをまとめたニュース動画を出しているのを見つけて、すごいなと思いました。時代は自分たちの想像と違う形で広がっていくし、作り手側もそこにアジャストしていくことで自分たちも大きくなれる。たとえば、自分たちで会見を開いてアナウンスしたら、それでちょっと満足するんだけど、よく見たら情報がぜんぜん拡散されていなくて受け手に届いてないという現象が起きることもある。なので、今までの情報の出し方が必ずしも正しいとは思わず、切り取られて加工されて広がっていくこともイメージして、常にアンテナを張っていないといけないですね。

■「今年は三浦孝太は出ません」PPVメインの大会でソフトの作り方もマネタイズも変化

――今年は『THE MATCH』や『超RIZIN』で、PPVで格闘技を見ることが大きく普及しました。今回の大みそかもPPVでの配信となりますが、地上波放送もある場合とは見せ方の意識も変わってきますか?

【榊原】ここ数年は地上波放送よりもネット配信のほうが新しく話題性のある試みやコンテンツが多く、勢いがましてきていましたけど、今回のW杯で勝負あったと思います。地上波でやっていてもABEMAで見る人が多かったり、格闘技界でも地上波からの脱却と言うか、方向性が大きく変わりました。例年の大みかだと、この時期はフジテレビの人から「こんな対戦カードじゃ視聴率が取れませんよ」って話をして、ザッピングしている人の興味を引くようなサプライズを考えている時期で。去年の今ごろは(天心とスタンディングバウトで対戦した)五味隆典に電話していました(笑)。

――今年の大みそかは、そういった部分を意識しない大会になる?

【榊原】もちろん、PPVで見ていただくためにも引きの強いカードは必要です。ただ、もし今年も地上波があれば、「三浦孝太の試合はどうなってる?」という話になると思うのですが、今年の大みそかは孝太の試合は組みません。僕らがイメージする選手とマッチアップできればやる気はあったのですが、うまく組むことができなかったので、だったら無理してやらなくてもというジャッジになりました。地上波があれば、絶対にどんな相手でも孝太の試合を組んで、ご両親をリングサイドに呼べるのか調整したり、ほかにも“絵力”のある場面を作るために知名度のある人をどこに配置するかということに終始していたはずです。でも今年はソフトの作り方も、僕らのマネタイズの方法も変わります。

――会場の観客やPPVを買ってくれるファンを第一に考えた大会になるわけですね。

【榊原】会場でもPPVでも、安くない金額でチケットを購入してくださって、大みそかの貴重な時間を格闘技に使ってくださる方々に一番喜んでもらうことが、今年の僕らの1番のプライオリティになっています。どこに向けてコンテンツを作るかという優先順位は、完全に変わりました。ただ、新しいファンの面積を広げていくには、地上波はまだまだ力のある媒体なので、完全に離れるわけではなくどう折り合いをつけていくかを考えていきます。

■「大みそかで平本蓮の来年一発目の発表を発表します。驚くような相手との対戦に期待してください」

――今年のRIZINもさまざまなファイターが活躍しましたが、リング上はもちろんリング外のSNSでも話題を呼ぶ平本蓮選手が大きな存在感を発揮しました。3月の『LANDMARK Vol.2』では鈴木千裕選手に破れましたが、7月の『RIZIN.36』では鈴木博昭選手、11月の『LANDMARK Vol.4』では弥益ドミネーター聡志選手に快勝しました。

【榊原】僕もすごく評価していますし、彼のキャリアを見ればそれは言わずもがなじゃないですか。蓮がトレーニングしていたジム代表の石渡伸太郎から「本当に天才だ!」って聞いていたけど、キックボクシングの選手がMMAに対応するには覚えることもいっぱいあるし、時間がかかるのは当然なので、いくら天才でもMMAファイターは1日にしてならず、ということですね。この前の弥益との試合は、自分の良さを生かしてどう戦うことで勝利に一番近づけるかを見出した感じはあるので、RIZINフェザー級トップファイターの朝倉未来やクレベル・コイケや斎藤裕でも、簡単に勝てないんじゃないかと思わせる戦いぶりでした。

――SNSでの過激な発言で隠れがちですが、相当な練習を重ねているはずです。

【榊原】実はすごくもがいて、自分のスタイルを作り出すために本当に努力したと思うけど、そういうところを見せないのが蓮の美学なんでしょう。このスポーツって勝つことで急成長する選手はいっぱいいるし、まだ24歳だから勝ち続けてどんどん自信を得ることで、存在感でも未来と双璧をなすほどに一気に駈け上がる可能性もあります。大みそかには、蓮の来年一発目の試合を発表する予定です。みんな驚くような相手との対戦になるので、大いに期待してください。

――平本選手のようにSNSは現在の格闘家には欠かせないツールですが、堀口選手はORICON NEWSのインタビューで「行き過ぎてる部分が多くて自分は乗れない」と語っていました。それでもSNSの影響力はますます強まっている現状に思うところはありますか?

【榊原】今年の年明け早々に起きたシバターと久保優太の騒動みたいなことは、僕らは絶対に容認できないし、二度と起きないように選手との契約形態をきちっとコントロールしていますが、基本的に選手の発言に制限をかけたくないです。常識的に言ってはいけないことや契約上の守秘義務はありますが、それ以外のところは選手が自由に発言できる場であるべきだし、舌戦で盛り上がったものがマッチアップされることもあります。選手の個性が出るし、やっぱりファイターなら自分の発言は自分の拳で責任を取るのが一番です。

――SNSバトルをうまく活用したことで、BreakingDownも大きな人気を獲得しています。榊原さんも以前に「学ぶところはある」と語っていました。

【榊原】上手なところはいっぱいあると思いますよ。世間のリアクションを見ていると、コアな格闘技ファンではないカジュアルなファンの方が求めているものは、こういうことなんだなって。BreakingDownのすごいところって、1ラウンド1分というルールを最初に決めたことだと思っていて。1分ってあっという間に感じるけど、その中でもいろんなドラマが起きていて、その60秒の戦いというのがすごく新鮮で他では見られない唯一無二のものだから、価値が生まれているんでしょうね。RIZINがBreakingDownに寄せることはもちろんないけど、完全にフタをして「あんなものはあってはいけない」という気は全くないし、反面教師にする部分も含めて大したもんだなって思います。

――「RIZINに出たい」とアピールする選手も増えています。

【榊原】1分のラウンドで活躍したからって、本格的に5分3ラウンドにアジャストするのはすごく大変だと思いますが、将来的にそういう選手がRIZINに出場することがあっても、いいんじゃないですか。

――逆に朝倉未来さんがBreakingDownに参戦するという話も出ていますが?

【榊原】未来はBreakingDownのアンバサダーとして中心的なポジションにいて、彼が戦うとどうなるのか興味もあるし、同じ戦いでもRIZINの試合とは全く違う作品が作られると思います。

――最後に、大みそか大会のPPV購入を迷っている人に、背中を押す一言をお願いいたします。

【榊原】結果を分からないでライブで見るのがスポーツの最大の魅力なので、『紅白』は録画して年が明けてから見ることにして、今年の大みそかもハラハラドキドキしながらRIZINを見てください! いま発表されているカード以外にもサプライズをたくさん用意していますし、期待していただいても絶対に損はさせません!

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

井上直樹 VS 瀧澤謙太

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

所英男 VS ジョン・ドッドソン

平本蓮 VS X

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

中原由貴 VS 鈴木千裕

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

YUSHI VS 中澤達也

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

