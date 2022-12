TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』(12月31日 後11:45~1月1日 前5:00)の追加出演アーティストとして、Kep1er(ケプラー)と8LOOM(ブルーム)、ゴールデンボンバー、都内某所の4組が発表された。

日中韓の9人組グローバルガールズグループ・Kep1erは、YouTubeでのミュージックビデオ再生数が1億回を突破した韓国デビュー曲「WA DA DA」のJapanese ver.をパフォーマンスする。

20日に最終回を迎えた連続ドラマ『君の花になる』から生まれた7人組ボーイズグループ・8LOOMは、TikTokでも話題となった「Melody」と、ドラマメインテーマソング「君の花になる」のスペシャルメドレーを披露する。彼らのパフォーマンスはこれが見納め。集大成のステージとなる。

進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当。アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表予定。

■『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』

▼出演アーティスト

INI

蒼井翔太

Anly

家入レオ

EXIT

=LOVE

石川花

idom

内田雄馬

梅田サイファー

ウルトラ寿司ふぁいやー

AKB48

A.B.C-Z

円神

&TEAM

ENHYPEN

OWV

OCTPATH

Omoinotake

神はサイコロを振らない

カメレオン・ライム・ウーピーパイ

KARA

川崎鷹也

桐谷健太

ClariS

Creepy Nuts

Kep1er ★

ゴールデンボンバー ★

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

ザ・クロマニヨンズ

THE SUPER FRUIT

THE RAMPAGE

JO1

ジェジュン

GENERATIONS

SUPER BEAVER

sumika

SEVENTEEN

Tani Yuuki

DA PUMP

DISH//

都内某所 ★

Travis Japan

中山優馬

Natumi.

NiziU

乃木坂46

≠ME

nobodyknows+

Novelbright

HiHi Jets/ジャニーズJr.

BuZZ

PUFFY

Perfume

BALLISTIK BOYZ

ハンブレッダーズ

THE BEAT GARDEN

美 少年/ジャニーズJr.

日向坂46

FUNKY MONKEY BΛBY'S

FANTASTICS

藤原さくら

ブルーベリーソーダ

8LOOM ★

BREAKERZ

FLOW

マカロニえんぴつ

マハラージャン

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

milet

モーニング娘。’23

yama

山本彩

Liella!

Little Glee Monster

リトルブラックドレス

緑黄色社会

LIL LEAGUE

LE SSERAFIM

wacci

WATWING

★=追加発表 ※50音順

▼進行

えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

▼サブMC

EXIT

