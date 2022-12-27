『CDTV』年越しSPにKep1er追加発表 8LOOMも見納めラストステージ
2022年12月27日 20時00分 (12月27日 21時06分更新)
TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』（12月31日 後11：45～1月1日 前5：00）の追加出演アーティストとして、Kep1er（ケプラー）と8LOOM（ブルーム）、ゴールデンボンバー、都内某所の4組が発表された。
日中韓の９人組グローバルガールズグループ・Kep1erは、YouTubeでのミュージックビデオ再生数が１億回を突破した韓国デビュー曲「WA DA DA」のJapanese ver.をパフォーマンスする。
20日に最終回を迎えた連続ドラマ『君の花になる』から生まれた7人組ボーイズグループ・8LOOMは、TikTokでも話題となった「Melody」と、ドラマメインテーマソング「君の花になる」のスペシャルメドレーを披露する。彼らのパフォーマンスはこれが見納め。集大成のステージとなる。
進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが担当。アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表予定。
■『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』
▼出演アーティスト
INI
蒼井翔太
Anly
家入レオ
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
ClariS
Creepy Nuts
Kep1er ★
ゴールデンボンバー ★
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
都内某所 ★
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
8LOOM ★
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
★＝追加発表 ※50音順
▼出演アーティスト
INI
蒼井翔太
Anly
家入レオ
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
ClariS
Creepy Nuts
Kep1er ★
ゴールデンボンバー ★
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
都内某所 ★
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
8LOOM ★
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
★＝追加発表 ※50音順
▼進行
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
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