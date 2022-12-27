速報
関連キーワード
神戸のパンダ、中国返還延期 ２７歳タンタン、心疾患治療継続
神戸市立王子動物園（灘区）は２７日、中国への返還期限が３１日となっていた雌で２７歳のジャイアントパン...
12月27日
中国産ゴボウを国産と偽装か １０年超、鹿児島の青果会社
鹿児島県出水市の青果物販売加工会社「毛利商店」が、１０年以上にわたって中国産のゴボウを青森県産や宮崎...
知恩院で一足先に「ゴーン」 京都、除夜の鐘試し突き
京都市東山区の浄土宗総本山・知恩院が２７日、大みそかを前に除夜の鐘の試し突きを行った。低く重々し...
東京で２万２０６３人コロナ感染 前週比１０９％、２１人死亡
東京都は２７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２万２０６３人報告されたと発表した。直近７日間を平...
原子力規制庁、経産省と７回面談 制度検討の前
原子力規制委員会は２７日、原発の６０年超運転を認める制度見直しを巡り、検討を始める前の７～９月に、事...
阿武町の誤給付、詐欺罪で求刑 田口翔被告に懲役４年６月
山口県阿武町が誤給付した新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金４６３０万円をオンラインカジノで利用し...