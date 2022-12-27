総務省消防庁は２７日、救急車の到着後も搬送先が決まらない「救急搬送困難事案」が、１９～２５日の１週間に全国の主な５２消防で計６８００件あったと発表した。新型コロナウイルス感染「第７波」の８月８～１４日を上回って過去最多となった。