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首相、中国からの水際対策を強化　コロナ感染者急増

2022年12月27日 14時39分 (12月27日 15時24分更新)
　記者団の取材に応じる岸田首相＝２７日午後、首相官邸

　記者団の取材に応じる岸田首相＝２７日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は２７日、中国で新型コロナウイルス感染者が急増しているとして、３０日から入国規制を強化すると表明した。中国本土からの渡航者や７日以内の渡航歴がある人全てに対し、入国時検査を実施する。

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