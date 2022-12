ORICON NEWSの単独インタビューに応じた鈴木芳彦アナウンサー【撮影/谷脇貢史】 (C)ORICON NewS inc.

小さい頃からの夢だった格闘技実況への熱い思いを胸に、今年9月にRIZINのためにフジテレビを退社した鈴木芳彦アナウンサー。現在はRIZINの実況をメインに記者会見や選手のイベント、さらには他団体の実況や格闘技教室の司会、そしてナレーション業など新たなジャンルに挑戦しながら、古巣の人気番組『99人の壁』の実況を継続して担当するなど、活躍の幅を広げている。

アナウンサーを目指したきっかけやフジテレビ退社という一大決心を語った前編に続き、後編では大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の見どころや注目試合、そして来年のRIZINに期待することをたっぷりと“実況”してもらった。

■「RIZINが世界広がっていけるかどうか、この全面対抗戦が試金石となります」

――今年の大みそかはRIZINとベラトールの全面対抗戦が大きな目玉で、コアな格闘技ファンからは注目されていますが、ライトなファンにはそのインパクトがすべて伝わっていないと思われます。試合を実況する鈴木さんから、対抗戦がどのくらいすごいことなのか、ご説明していただけますでしょうか。

【鈴木】スポーツでも音楽でもどんなジャンルでも“世界トップクラス”って、普通は画面越しでしか見られない存在で、日本の空気を吸うことはないわけですよ。そんなモニターの向こう側にいた本物のトップのスーパースターたちが、実際に日本にやって来るんです。音楽ならマイケル・ジャクソン、サッカーならレアル・マドリードみたいな、別世界と思っていた向こう側の世界の人たちが、みんなそろってこっち側にあらわれる。それぐらいインパクトのあるすごいことなんです!

――ベラトール側の選手5人は間違いなく世界トップクラスの選手たちで、そんな世界トップを日本で見られると言うのは、本当に贅沢ですね。

【鈴木】RIZINはベラトールに比べて世界的な知名度は低いですが、今回の対抗戦で勝つことによって世界中の格闘技ファンから一気に注目を集めて、有名な選手も「RIZINに出たい」「RIZINの王者を倒さないと」って思ってくれるようになり、RIZINがさらに上のステージに進んでいくという未来が待っているかもしれない。今回はその試金石となる大会になります。

――対抗戦の5試合のなかで、鈴木さんが特に注目している試合は?

【鈴木】ホベルト・サトシ・ソウザ選手とAJ・マッキー選手の試合です。マッキー選手にとってサトシ選手という柔術に特化した選手は今まで戦ったことがないタイプでしょうし、違う世界の選手との異種格闘技戦のような展開になると思います。また、マッキー選手はケージの使い方が得意なイメージがありますが、今回はリングでの試合となるのでサトシ選手にプラスになるはずですし、ものすごいシーンが見られるんじゃないかという期待感が大きいです。そして、RIZIN軍で一番大きなプレッシャーを感じているのは、武田光司選手だと考えています。

――対戦するガジ・ラバダノフ選手は、いま世界中の格闘技を席巻している「ダゲスタン軍団」の一員で、ロシア人らしい強力なフィジカルと技術を武器にベラトールで3連勝中の強豪です。

【鈴木】ここ数年はコロナの影響で国内のチャンピオンとばかり戦い、今年から海外選手と戦えるようになったばかりの武田選手にとって、ここでダゲスタンの選手と戦うのは想像を絶する厳しさがあるはずです。それだけに、もし勝つことができたら得るものはとても大きいですし、世界に一気に「コウジ・タケダ」の名前が広がります。

■来年に期待することは「RIZINの世界進出」外国人ファイターの魅力紹介に取り組む

――RIZIN軍の勝利を期待したいですが、ベラトール軍も本当に強力なので、RIZINにとって厳しい結果になる可能性も大いにあります。

【鈴木】僕は自分が伝えているRIZINが世界一であるという自負を持っているので、勝ち越すのはもちろん、全勝すると信じています。先日はABEMAのRIZIN.40の煽り番組で、RIZIN全勝を願って滝行に行ってきました(笑)。ただ、試合を伝えるときは基本的にニュートラルを意識しますし、ベラトールの選手にも「RIZINに来てくれてありがとう」という気持ちを持って実況したいと思っています。

――世界中から注目を集める対抗戦が行われる今回の大みそかを経て、来年以降のRIZINに期待することは?

【鈴木】僕は選手個人ではなく「RIZINの世界進出」という点にすごく注目しています。コロナ禍を経て、ようやく今回の大みそかで国際大会になってきたので、来年はもっと海外を意識した大会になってほしいし、世界に挑戦する日本人選手の枠を争って、簡単にはRIZINのリングに上がれなくなる状況が出来上がればいいなと。そこを目指してDEEPや修斗、パンクラスなどの大会も盛り上がって、日本格闘技界が全体的に盛り上がってくれたらすごくうれしいです。そのためにも、今回の大みそかの対抗戦の結果はすごく大事になってきます。

――RIZIN中で特に注目する選手を一人挙げていただくなら?

【鈴木】日本人ヘビー級の中でトップにいるスダリオ剛選手には、どんどん海外選手に勝って輝いていってほしいです。あと、かつてのPRIDEではミルコ・クロコップやヴァンダレイ・シウバ、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ジョシュ・バーネット、そしてエメリヤーエンコ・ヒョードルなど海外の選手が主役になっていました。RIZINにも魅力的な外国人スターが必要なので、RIZINのYouTubeで海外選手に話を聞く「デプス・インタビュー」という企画を精力的にやっています。それを見ていただき、海外選手にも感情移入して応援して、国籍を問わずに“自分たちのヒーロー”を見つけていただければと思います。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

井上直樹 VS 瀧澤謙太

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

所英男 VS ジョン・ドッドソン

平本蓮 VS X

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

中原由貴 VS 鈴木千裕

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

YUSHI VS 中澤達也

